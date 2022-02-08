"Це вже перебір": Зеленський відповів Путіну на фразу "терпи моя красуня" (відео)

Під час спілкування з журналістами президент зауважив, що терпіння України є ознакою мудрості, від якої залежить не лише ситуація у країні, а й у всій Європі.

Володимир Зеленський відповів на фразу Володимира Путіна "нравится, не нравится — терпи, моя красавица", яка була сказана російським президентом у контексті виконання Україною Мінських угод. Гарант заявив, що терплячість України є ознакою мудрості. Він додав, що з деякими словами Володимира Путіна неможливо сперечатися, оскільки Україна справді красуня. Проте Володимир Зеленський вважає використання російським президентом слова "моя" щодо України перебором. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на зустрічі із президентом Франції Емманюелем Макроном у Києві, передає 24 канал.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Безумовно, є речі, з якими не посперечаєшся з президентом Російської Федерації — Україна справді красуня. А ось з приводу "моя" — мені здається, це вже перебір невеликий", — заявив Зеленський.

Президент вважає, що Україна терпляча, бо це мудрість. За його словами, від нашого терпіння залежить рівень ескалації конфлікту на Донбасі та в Європі. Зеленський додав, що країна захищає себе та свої кордони на своїй території.

"А щодо фрази "терпи моя красуня", я загалом вважаю, що Україна дуже терпляча, бо це мудрість. Я думаю, що це важливо не тільки для України, а для всієї Європи і дуже важливо для росіян. Тому що від нашого терпіння залежить ескалація, ескалація з іншого боку (Росії — Ред.). Ми захищаємо свою країну, ми на своїй території", — підкреслив президент України.

Напередодні Володимир Путін на зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном прокоментував слова Зеленського про те, що йому не подобаються пункти у "Мінських угодах" і заявив:

"Ну, нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять", — заявив він.

Нагадаємо, у понеділок, 7 лютого відбулася зустріч Емманюеля Макрона з Володимиром Путіним у Москві, яка тривала понад 6 годин. Російський президент спілкувався із французьким колегою на "ти". Путін говорив про спроби Франції зберегти безпеку в Європі, а також заявив, що пропонував п'ятому президентові України Петру Порошенку політичний притулок у Росії.

Емманюель Макрон заявив, що найближчі дні будуть вирішальними для ситуації навколо Росії та України. Президент Франції після зустрічі з Володимиром Путіним заявив, що потрібно "дуже швидко попрацювати", щоб уникнути ескалації.

Також ЗМІ писали про те, що Путін та Макрон "уклали угоду" з питання України. В угоді йдеться про відмову від "військових ініціатив". Президент РФ також погодився вивести з території Білорусі тисячі російських військових