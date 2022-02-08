"Это уже перебор": Зеленский ответил Путину на фразу "терпи моя красавица" (видео)

В ходе общения с журналистами президент подметил, что терпение Украины является признаком мудрости, от которой зависит не только ситуация внутри страны, а и во всей Европе.

Владимир Зеленский ответил на фразу Владимира Путина "нравится, не нравится — терпи моя красавица", которая была сказана российским президентом в контексте выполнения Украиной Минских соглашений. Гарант заявил, что терпеливость Украины является признаком мудрости. Он добавил, что с некоторыми словами Владимира Путина невозможно спорить, так как Украина действительно красавица. Однако Владимир Зеленский считает использование российским президентом слова "моя" по отношению к Украине перебором. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Киеве, передает 24 канал.

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"Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации — Украина действительно красавица. А вот по поводу "моя" — мне кажется, это уже перебор небольшой", — заявил Зеленский.

Президент считает, что Украина терпелива, потому что это мудрость. По его словам, от нашего терпения зависит уровень эскалации конфликта на Донбассе и в Европе. Зеленский добавил, что страна защищает себя и свои границы на своей территории.

"А что касается фразы "терпи моя красавица", я в целом считаю, что Украина очень терпелива, потому что это мудрость. Я думаю, что это важно не только для Украины, а для всей Европы и очень важно для россиян. Потому что от нашего терпения зависит эскалация, эскалация с другой стороны (России — Ред.). Мы защищаем свою страну, мы на своей территории", — подчеркнул президент Украины.

Накануне Владимир Путин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал слова Зеленского о том, что ему не нравятся пункты в "Минских соглашениях" и заявил:

"Ну, нравится не нравится — терпи моя красавица. Надо исполнять", — заявил он.

Напомним, в понедельник, 7 февраля прошла встреча Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным в Москве, которая длилась более 6 часов. Российский президент общался с французским коллегой на "ты". Путин говорил о попытках Франции сохранить безопасность в Европе, а также заявил, что предлагал пятому президенту Украины Петру Порошенко политического убежище в России.

Эммануэль Макрон заявил, что ближайшие дни будут решающими для ситуации вокруг России и Украины. Президент Франции после встречи с Владимиром Путиным заявил, что нужно "очень быстро поработать", чтобы избежать эскалации.

Также СМИ писали о том, что Путин и Макрон "заключили сделку" по вопросу Украины. В соглашении идет речь об отказе от "военных инициатив". Президент РФ также согласился вывести с территории Беларуси тысячи российских военных