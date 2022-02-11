В США мужчина нашел два чемодана с деньгами во время ремонта в своем доме (фото)

Счастливый американец оплатил ипотеку за приобретенный дом, в котором нашел деньги.

Семейная пара из Кливленда (США, штат Огайо) приобрела старый дом и спустя несколько лет глава семейства начал его ремонтировать. Оборвав потолок в подвале, мужчина нашел два чемодана с деньгами на общую сумму в 45 000 долларов, сообщает издание The Sun.

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После того, как потолок был снят, американец заметил спрятанный зеленый чемодан за одной из деревянных панелей:

"Я вынес чемодан на улицу и позвал жену. Понимал, что в нем что-то есть, но не тяжелое. Открыв чемодан, мы увидели три пакета, завернутые в вощеную бумагу, и старый выпуск местной газеты от 25 марта 1951 года. Мы были ошеломлены, когда открыли пакеты и поняли, что в них в общей сумме спрятано 23 000 долларов", — поделился владелец находки.

Мужчина спустился в подвал и обнаружил еще один чемодан с деньгами. В общей сумме пара нашла 45 000 долларов в старом потолке подвала. Муж и жена приняли решение оплатить этими деньгами ипотеку за этот самый дом.

[ + – ] Общая сумма находки - 45 000 долларов. [ + – ] Купюры были завернуты в вощеную бумагу [ + – ] Владельцы дома обрадовались находке и оплатили ипотеку [ + – ] В одном из чемоданов был старый выпуск газеты от 25 марта 1951 года

Напомним, в Италии на крышу жилого дома сбросили чемодан с наркотиками на 9 млн евро. Местные СМИ описали происшествие как "кокаиновый дождь".