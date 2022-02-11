У США чоловік знайшов дві валізи з грошима під час ремонту у своєму будинку (фото)

Щасливий американець сплатив іпотеку за придбаний будинок, де знайшов гроші.

Сімейна пара з Клівленда (США, штат Огайо) придбала старий будинок і за кілька років глава сімейства почав його ремонтувати. Обірвавши стелю в підвалі, чоловік знайшов дві валізи з грошима на загальну суму 45 000 доларів, повідомляє видання The Sun.

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Після того, як стеля була знята, американець помітив заховану зелену валізу за однією з дерев'яних панелей:

"Я виніс валізу на двір і покликав дружину. Розумів, що в ній щось є, але не важке. Відкривши валізу, ми побачили три пакети, загорнуті у вощений папір, і старий випуск місцевої газети від 25 березня 1951 року. Ми були приголомшені, коли відкрили пакети та зрозуміли, що в них у загальній сумі заховано 23 000 доларів", — поділився власник знахідки.

Чоловік спустився в підвал і виявив ще одну валізу з грошима. Загалом пара знайшла 45 000 доларів у старій стелі підвалу. Чоловік і дружина вирішили сплатити цими грошима іпотеку за цей будинок.

[ + – ] Загальна сума знахідки – 45 000 доларів. [ + – ] Купюри були загорнуті у вощений папір [ + – ] Власники будинку зраділи знахідці та сплатили іпотеку [ + – ] В одному з валіз був старий випуск газети від 25 березня 1951 року.

Нагадаємо, в Італії на дах житлового будинку скинули валізу з наркотиками на 9 млн євро. Місцеві ЗМІ описали пригоду як "кокаїновий дощ".