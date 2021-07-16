"Кокаїновий дощ": на дах будинку в Італії скинули валізу з наркотиками на 9 млн євро (фото)

Літак на 20 хвилин вийшов із зони видимості радарів для того, щоб скинути вантаж. Усередині кейса виявили 8,5 кг чистого кокаїну.

На дах приватного будинку в місті Барат-Сан-П'єтро, розташованого на Сардинії (італійський острів у Середземному морі), впала валіза, усередині якої виявили 8,5 кг чистого кокаїну. Вантаж вартістю понад 9 млн євро скинув невеликий літак, розповідає видання The Guardian.

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Власники будинку почули звук і відразу ж викликали поліцейських. Саме правоохоронці і розкрили валізу з наркотиками.

"На Сардинії падає кокаїновий дощ", — написали в італійській пресі про цей інцидент.

Після чотиримісячного розслідування під кодовою назвою "Fly Down" поліція затримала пілота літака, з борту якого був скинутий вантаж. Ним виявився 28-річний житель Риму Франческо Ріццо.

За інформацією правоохоронців, транспортний засіб вилетів з маленького аеропорту в столиці Італії і, пролітаючи над Барат-Сан-П'єтро, на 20 хвилин зник з радарів через низьку висоту польоту.

Саме поки літак був у такій "сліпій" зоні, і була скинута валіза. Аналіз GPS на борту транспортного засобу показав, що пілот зробив кілька кіл над містом.

Поліція продовжує шукати людей, які повинні були спіймати валізу з наркотиками. Офіційно цей інцидент став першим для Сардинії, однак правоохоронці не виключають, що заборонені речовини вже неодноразово доставляли на острів таким чином.

[ + – ] Мешканці будинку в Сардинії виявили на даху валізу з наркотиками на 9 млн євро [ + – ] Мешканці будинку в Сардинії виявили на даху валізу з наркотиками на 9 млн євро

Нагадаємо, у червні правоохоронці затримали в Полтавській області двох пенсіонерок, які торгували наркотиками. На рахунку в однієї з них поліцейські виявили понад 650 тис. грн.

Раніше в Одесі затримали співробітницю Нацполіції, яка торгувала наркотиками, крадучи їх з камери зберігання речових доказів.