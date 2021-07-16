"Кокаиновый дождь": на крышу дома в Италии сбросили чемодан с наркотиками на 9 млн евро (фото)

Самолет на 20 минут вышел из зоны видимости радаров для того, чтобы сбросить груз. Внутри кейса обнаружили 8,5 кг чистого кокаина.

На крышу частного дома в городе Баратили-Сан-Пьетро, расположенного на Сардинии (итальянский остров в Средиземном море), упал чемодан, внутри которого обнаружили 8,5 кг чистого кокаина. Груз стоимостью более 9 млн евро сбросил небольшой самолет, рассказывает издание The Guardian.

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Владельцы дома услышали хлопок и сразу же вызвали полицейских. Именно правоохранители и вскрыли чемодан с наркотиками.

"На Сардинии идет кокаиновый дождь", — написали в итальянской прессе об этом инциденте.

После четырехмесячного расследования под кодовым названием "Fly Down" полиция задержала пилота самолета, с борта которого был сброшен груз. Им оказался 28-летний житель Рима Франческо Риццо.

По информации правоохранителей, транспортное средство вылетело из маленького аэропорта в столице Италии и, пролетая над Баратили-Сан-Пьетро, на 20 минут исчезло с радаров из-за низкой высоты полета.

Именно пока самолет находился в такой "слепой" зоне и был сброшен чемодан. Анализ GPS на борту транспортного средства показал, что пилот сделал несколько кругов над городом.

Полиция продолжает искать людей, которые должны были поймать чемодан с наркотиками. Официально этот инцидент стал первым для Сардинии, однако правоохранители не исключают, что запрещенные вещества уже неоднократно доставляли на остров таким способом.

[ + – ] Жильцы дома в Сардинии обнаружили на крыше чемодан с наркотиками на 9 млн евро [ + – ] Жильцы дома в Сардинии обнаружили на крыше чемодан с наркотиками на 9 млн евро

Напомним, в июне правоохранители задержали в Полтавской области двух пенсионерок, которые торговали наркотиками. На счету у одной из них полицейские обнаружили более 650 тыс. грн.

Ранее в Одессе задержали сотрудницу Нацпола, которая торговала наркотиками, воруя их из камеры хранения вещественных доказательств.