"4 уровень опасности": власти Южной Кореи запретили своим гражданам въезжать в Украину

Южнокорейские дипломаты утверждают, что граждане, не покинувшие территорию Украины, будут привлечены к ответственности.

Правительство Южной Кореи запретило своим гражданам посещать Украину. Кроме того, все корейцы, которые находятся сейчас в Украине, должны покинуть страну немедленно. Власти Кореи объявили о четвертом уровне опасности в стране, а требование вступает в силу 13 февраля по местному времени (12 февраля с 17:00 по Киеву — Ред). Об этом сообщает Министерство иностранных дел Южной Кореи.

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"В связи с ситуацией в Украине, правительство приняло решение в срочном порядке поднять уровень опасности о поездках в Украину до 4-го уровня (запрет поездок). Требование вступает в силу с 13 февраля", — сказано в сообщении.

В министерстве напомнили, что в законодательстве Кореи предусмотрено наказание. Поэтому, те граждане Южной Кореи, которые не покинут Украину, могут быть притянуты к ответственности на основании правил, таких как паспортный закон. В ведомстве страны заявили, что это превентивная мера, которая связана с ухудшением ситуации в Украине. Гражданам Южной Кореи рекомендовали воспользоваться доступными коммерческими авиарейсами.

"Нашим гражданам, которые находятся на Украине, следует в срочном порядке уехать из страны в Республику Корея или в другое безопасное место на территории третьих государств, также рекомендуется пересмотреть свои планы, связанные с поездкой в эту страну", — заявили в МИД Южной Кореи.

Кроме того, в ведомстве отметили, что на данный момент в Украине находится 340 корейских граждан, включая сотрудников посольства. Они добавили, что правительство воспользуется всеми возможными дипломатическими средствами, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию и отъезд своих граждан.

Напомним, в Нидерландах призвали своих граждан уехать из Украины из-за возможного вторжения России. По словам посла Нидерландов в Украине Йеннеса де Мола, страна не собирается эвакуировать своих граждан из-за того, что Украина слишком большая, а голландцы в стране живут слишком обширно. Также во Львове будет создан центр экстренной помощи Нидерландов. Туда смогут обращаться голландцы за помощью.

Ранее граждан Японии призвали покинуть Украину. Японские власти объявили о четвертом уровне опасности из-за возможного полномасштабного вторжения России. Японцам рекомендовали воспользоваться коммерческими рейсами, а тем, кто решил поездку в страну — отказаться от планов.