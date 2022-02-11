"4 рівень небезпеки": влада Південної Кореї заборонила своїм громадянам в'їжджати в Україну

Південнокорейські дипломати стверджують, що громадяни, які не залишили територію України, будуть притягнуті до відповідальності.

Уряд Південної Кореї заборонив своїм громадянам відвідувати Україну. Крім того, всі корейці, які зараз перебувають в Україні, повинні покинути країну негайно. Влада Кореї оголосила про четвертий рівень небезпеки в країні, а вимога набирає чинності 13 лютого за місцевим часом (12 лютого з 17:00 за Києвом — Ред). Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Південної Кореї.

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"У зв'язку із ситуацією в Україні, уряд прийняв рішення терміново підняти рівень небезпеки поїздки в Україну до 4-го рівня (заборона поїздок). Вимога набирає чинності з 13 лютого", — сказано в повідомленні.

У міністерстві нагадали, що в законодавстві Кореї передбачено покарання. Тому ті громадяни Південної Кореї, які не покинуть Україну, можуть бути притягнуті до відповідальності на підставі правил, таких як паспортний закон. У відомстві країни заявили, що це превентивний захід, пов'язаний із погіршенням ситуації в Україні. Громадяни Південної Кореї рекомендували скористатися доступними комерційними авіарейсами.

"Нашим громадянам, які перебувають в Україні, слід терміново виїхати з країни в Республіку Корея або в інше безпечне місце на території третіх держав, також рекомендується переглянути свої плани, пов'язані з поїздкою до цієї країни", — заявили в МЗС Південної Кореї.

Крім того, у відомстві зазначили, що наразі в Україні перебуває 340 корейських громадян, включаючи співробітників посольства. Вони додали, що уряд скористається всіма можливими дипломатичними засобами, щоб забезпечити безпечну евакуацію та від'їзд своїх громадян.

Нагадаємо, у Нідерландах закликали своїх громадян виїхати з України через можливе вторгнення Росії. За словами посла Нідерландів в Україні Єннеса де Мола, країна не збирається евакуювати своїх громадян через те, що Україна є надто великою, а голландці в країні живуть дуже широко. Також у Львові буде створено центр екстреної допомоги Нідерландів. Туди зможуть звертатись голландці за допомогою.

Раніше громадян Японії закликали залишити Україну. Японська влада оголосила про четвертий рівень небезпеки через можливе повномасштабне вторгнення Росії. Японцям рекомендували скористатися комерційними рейсами, а тим, хто запланував поїздку до країни, відмовитися від планів.