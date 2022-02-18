Пилот молдавского авиалайнера призвал украинцев "расслабиться", написав это в небе возле границы

Надпись длиной около 128 километров появилась в 40 километрах от украинской границы.

17 февраля пилот Airbus A321 молдавской авиакомпании Air Moldova траекторией полета воздушного судна написал в небе у границы с Украиной слово "relax" что переводится с английского языка как "расслабься". Снимки надписи опубликовал на своей странице в Twitter сервис Flightradar.

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Согласно данным Flightradar, за передвижением самолета наблюдали более 30 тысяч пользователей сервиса. Сообщается, что на борту лайнера не было пассажиров. Самолет вылетел из Кишинева на 1 час и 40 минут и вернулся в тот же аэропорт. В компании Air Moldova подтвердили, что это не случайность, и обещали в ближайшее время раскрыть подробности. Некоторые журналисты предположили, что призыв молдавского пилота связан с напряженной ситуацией у границ Украины, где РФ сосредоточила значительные вооруженные силы.

Отметим, что это не первый раз, когда пилоты оставляют послания в небе. В 2017 году некий пилот написал в небе над Австрией фразу Stay Home ("Оставайтесь дома"), адресованную людям в связи с распространением коронавируса. Ранее похожее послание, связанное с коронавирусом, появилось в Австралии. Там неизвестный пилот написал в небе фразу "Мойте руки". В Германии один и тот же пилот написал в небе слово "Hello", а до этого рисовал самолет и сердце.

Ранее Фокус сообщал о том, что украинская тактическая авиация отработала уничтожение танковых колонн противника. Экипажи истребителей Су-27, МиГ-29 и бомбардировщиков Су-24М успешно справились с боевой задачей, поразив все цели.