Пілот молдавського авіалайнера закликав українців "розслабитися", написавши це в небі біля кордону

Напис завдовжки близько 128 кілометрів з'явився за 40 кілометрів від українського кордону.

17 лютого пілот Airbus A321 молдавської авіакомпанії Air Moldova траєкторією польоту повітряного судна написав у небі біля кордону з Україною слово "relax", що перекладається з англійської як "розслабся". Знімки напису опублікував на своїй сторінці у Twitter сервіс Flightradar.

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За даними Flightradar, за пересуванням літака спостерігали понад 30 тисяч користувачів сервісу. Повідомляють, що на борту лайнера не було пасажирів. Літак вилетів із Кишинева на 1 годину і 40 хвилин і повернувся в той же аеропорт. У компанії Air Moldova підтвердили, що це не випадковість, і обіцяли найближчим часом розкрити подробиці. Деякі журналісти припустили, що заклик молдавського пілота пов'язаний із напруженою ситуацією біля кордонів України, де РФ зосередила значні збройні сили.

Зазначимо, що це не вперше, коли пілоти залишають послання в небі. У 2017 році якийсь пілот написав у небі над Австрією фразу Stay Home ("Залишайтеся вдома"), адресовану людям у зв'язку з поширенням коронавірусу. Раніше схоже послання, пов'язане з коронавірусом, з'явилося в Австралії. Там невідомий пілот написав у небі фразу "Мийте руки". У Німеччині той самий пілот написав у небі слово "Hello", а раніше малював літак і серце.

Раніше Фокус повідомляв про те, що українська тактична авіація відпрацювала знищення танкових колон супротивника. Екіпажі винищувачів Су-27, МіГ-29 в бомбардувальників Су-24М успішно впоралися з бойовим завданням, уразивши всі цілі.