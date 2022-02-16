Українська тактична авіація відпрацювала знищення танкових колон супротивника (відео)

Екіпажі винищувачів Су-27, МіГ-29 та бомбардувальників Су-24М успішно впоралися з бойовим завданням, вразивши всі цілі.

Тактична авіація Повітряних Сил ЗСУ провела практичне закріплення навичок на авіаційному полігоні Поворськ у Волинській області. Льотчики відпрацювали завдання ракетно-бомбових ударів по танкових колонах супротивника, повідомило на своїй сторінці у Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

[ + – ] Фото: скриншот

Відточування практичних навичок проходило в рамках командно-штабних навчань Збройних Сил України "Завірюха – 2022". Винищувачі Су-27, МіГ-29 та бомбардувальники Су-24М одночасно стартували з трьох аеродромів і завдали ракетно-бомбових ударів по колонах ворожої бронетехніки та живій силі супротивника.

[ + – ] Фото: скриншот

Під час льотно-тактичних вправ використовували авіаційні засоби ураження різних калібрів: від авіаційних ракет до боєприпасів вагою 250 та 500 кг.

"Це досить потужні боєприпаси, призначені для знищення броньованої техніки", — наголосив начальник авіації Командування Повітряних Сил ЗСУ Сергій Голубцов.

[ + – ] Фото: скриншот

Командування позитивно оцінило відпрацювання практичних навичок, наголосивши, що всі екіпажі впоралися з поставленими завданнями.

[ + – ] Фото: скриншот

[ + – ] Фото: скриншот

"Усі умовні цілі вразили, екіпажі Повітряних сил із бойовим завданням упоралися", — резюмував командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Нагадаємо, СБУ розпочала контртерористичні навчання під Харковом. Тренування відбуватимуться до початку березня 2022 року на всій території регіону, через що можливі обмеження руху транспорту та перевірка документів у деяких районах.

Раніше Фокус повідомляв про те, що в Харківській області вперше пройшли навчання із танками Т-64БМ2. Під час навчань українські військові відганяли умовного ворога до самого кордону до знищення.