СБУ розпочала контртерористичні навчання під Харковом (відео)

Тренування відбуватимуться до початку березня 2022 року на всій території регіону, у зв'язку з чим можливі обмеження руху транспорту та перевірка документів у окремих районах.

Служба безпеки України розпочала багатоетапні контртерористичні навчання на території Харківської області зі зверненням особливої уваги на прикордонні райони. Тренування продовжаться до початку березня 2022 року в умовах, наближених до бойових, повідомляє пресслужба СБУ.

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Навчання проводить координаційна група Антитерористичного центру під час управління СБУ в Харківській області. Метою навчань є покращення міжвідомчої взаємодії силових структур і органів влади, посилення захищеності об'єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання умовних диверсійних груп.

[ + – ] Навчання СБУ в Харківській області

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати із собою документи, що засвідчують особу.

Навчання пройде в умовах максимально наближених до реальних, із використанням спеціальної техніки й озброєння. Тому на окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей і транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів.

Усі дії відбуватимуться в межах чинного законодавства та з дотриманням прав і свобод людини. СБУ закликає громадян бути пильними.

СБУ просить у своєму повідомленні громадян повідомляти, якщо в їхнє поле зору потрапили особи, які виявляють необґрунтований інтерес до об'єктів транспортної інфраструктури, військових об'єктів, будівель органів влади й управління, використовуючи при цьому засоби відео-, фотофіксації, безпілотні літальні апарати.

Раніше Фокус повідомляв, що до Львівської області, за повідомленнями ЗМІ, їдуть "тітушки", щоб влаштовувати там різні провокації та розхитувати ситуацію в регіоні.

СБУ закликає українське населення не піддаватися провокаціям щодо нібито майбутнього вторгнення на територію України російських військових сил.

Перед цим СБУ запобігла спецоперації РФ з вербування в Україні "тітушок" для участі в масових провокаціях.