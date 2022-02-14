Російське вторгнення в Україну: СБУ закликає не піддаватися інформаційним провокаціям

Українські силовики заявили про протидію проявам гібридної війни в соціальних мережах та деяких ЗМІ, які намагаються посіяти паніку в суспільстві.

Служба безпеки України виступила із заявою про протидію проявам гібридної війни в інформаційному просторі та захист українських громадян від фейкової інформації. Текст заяви оприлюднено на сторінці СБУ.

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"Сьогодні вітчизняний інформаційний простір має безпрецедентний вплив. Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та викривленням реального стану речей. Усе це в комплексі — ніщо інше, як чергова потужна хвиля гібридної війни", — йдеться в заяві силового відомства.

Зазначається, що співробітники СБУ попереджають спроби дезінформувати українське суспільство в умовах гібридної війни, а також розкриває агентурні мережі іноземних спецслужб, ліквідує численні ботоферми, нейтралізує кібератаки та не допускає проведення диверсій та терактів.

Також у заяві сказано, що відомство фіксує та активно протидіє проявам гібридної війни у соціальних мережах, окремих ЗМІ та в поширенні деякими політиками наративів країни-агресора, метою яких посіяти тривогу в українському суспільстві та підірвати довіру громадян у здатність держави їх захистити.

Крім того, силовики наголосили, що попри їхні зусилля щодо гарантування безпеки українців в інформаційному просторі самим громадянам необхідно зберігати спокій і не піддаватися провокаціям.

"Ми всі повинні мислити критично та перевіряти будь-яку інформацію; керуватися даними офіційних джерел, а не анонімних; навчитися відрізняти правду від фейків", — наголосили в СБУ.

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