Російське вторгнення в Україну: СБУ закликає не піддаватися інформаційним провокаціям
Українські силовики заявили про протидію проявам гібридної війни в соціальних мережах та деяких ЗМІ, які намагаються посіяти паніку в суспільстві.
Служба безпеки України виступила із заявою про протидію проявам гібридної війни в інформаційному просторі та захист українських громадян від фейкової інформації. Текст заяви оприлюднено на сторінці СБУ.
"Сьогодні вітчизняний інформаційний простір має безпрецедентний вплив. Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та викривленням реального стану речей. Усе це в комплексі — ніщо інше, як чергова потужна хвиля гібридної війни", — йдеться в заяві силового відомства.
Зазначається, що співробітники СБУ попереджають спроби дезінформувати українське суспільство в умовах гібридної війни, а також розкриває агентурні мережі іноземних спецслужб, ліквідує численні ботоферми, нейтралізує кібератаки та не допускає проведення диверсій та терактів.
Також у заяві сказано, що відомство фіксує та активно протидіє проявам гібридної війни у соціальних мережах, окремих ЗМІ та в поширенні деякими політиками наративів країни-агресора, метою яких посіяти тривогу в українському суспільстві та підірвати довіру громадян у здатність держави їх захистити.
Крім того, силовики наголосили, що попри їхні зусилля щодо гарантування безпеки українців в інформаційному просторі самим громадянам необхідно зберігати спокій і не піддаватися провокаціям.
"Ми всі повинні мислити критично та перевіряти будь-яку інформацію; керуватися даними офіційних джерел, а не анонімних; навчитися відрізняти правду від фейків", — наголосили в СБУ.
Раніше повідомлялося, що мовлення телеканалу НАШ у кабельних мережах було зупинено одразу після санкцій з боку РНБО. Проте телеканал продовжує своє мовлення в мережі – канал у YouTube наразі не заблокований.
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що у разі військового вторгнення Росії в Україні не відключатимуть мобільного зв'язку та інтернету.