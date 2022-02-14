Российское вторжение в Украину: СБУ призывает не поддаваться информационным провокациям

Украинские силовики заявили о противодейтсвии проявлениям гибридной войны в социальных сетях и некоторых СМИ, которые стараются посеять панику в обществе.

Служба безопасности Украины выступила с заявлением о противодействии проявлений гибридной войны в информационном пространстве и защите украинских граждан от фейковой информации. Текст заявления обнародован на Facebook СБУ.

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"Сегодня отечественное информационное пространство испытывает беспрецедентное влияние. Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейкової информации и искривлением реального положения вещей. Все это в комплексе — ничто другое, как очередная мощная волна гибридной войны", — говорится в заявлении силового ведомства.

Отмечается, что сотрудники СБУ предупреждают попытки дезинформировать украинское общество в условиях гибридной войны, а также раскрывает агентурные сети иностранных спецслужб, ликвидирует множественные ботофермы, нейтрализует кибератаки и не допускает проведение диверсий и терактов.

Также в заявлении сказано, что ведомство фиксирует и активно противодействует проявлениям гибридной войны в социальных сетях, отдельных СМИ и в распространении некоторыми политиками наративов страны-агрессора, целью которых посеять тревогу в украинском обществе и подорвать доверие граждан в способность государства их защитить.

Кроме того, силовики подчеркнули, что несмотря на их усилия по обеспечению безопасности украинцев в информационном пространстве, самим гражданам необходимо сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям.

"Мы все должны мыслить критически и проверять любую информацию; руководствоваться данными официальных источников, а не анонимных; научиться отличать правду от фейків", — подчеркнули в СБУ.

Ранее сообщалось, что вещание телеканала НАШ в кабельных сетях было приостановлено сразу после санкций со стороны СНБО. Однако телеканал продолжает свое вещание в Сети — канал в YouTube пока не заблокирован.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в случае военного вторжения России в Украине не будут отключать мобильную связь и интернет.