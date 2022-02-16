СБУ начала контртеррористические учения под Харьковом (видео)

Тренировки будут проходить до начала марта 2022 года на всей территории региона, в связи с чем возможны ограничения движения транспорта и проверка документов в отдельных районах.

Служба безопасности Украины начала многоэтапные контртеррористические учения на территории Харьковской области, с обращением особого внимания на приграничные районы. Тренировки продлятся до начала марта 2022 года, в условиях, приближенных к боевым, сообщает пресс-служба СБУ.

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Учения проводит координационная группа Антитеррористического центра при управлении СБУ в Харьковской области. Целью учений является улучшение межведомственного взаимодействия силовых структур и органов власти, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание условных диверсионных групп.

[ + – ] Учения СБУ в Харьковской области

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность.

Обучение пройдет в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения. Поэтому на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка удостоверяющих личность документов, осмотр автомобилей.

Все действия будут проходить в рамках действующего законодательства и с соблюдением прав и свобод человека. СБУ призывает граждан быть бдительными.

СБУ просит в своем уведомлении граждан сообщать, если в их поле зрения попали лица, проявляющие необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты.

Ранее Фокус сообщал, что во Львовскую область, по сообщениям СМИ, едут "титушки", чтобы устраивать там различные провокации и расшатывать ситуацию в регионе.

СБУ призывает украинское население не поддаваться провокациям по поводу якобы предстоящего вторжения на территорию Украины российских военных сил.

Перед этим СБУ предотвратила спецоперацию РФ по вербовке в Украине "титушек" для участия в массовых провокациях.