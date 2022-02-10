СБУ предотвратила спецоперацию РФ по вербованию "титушек" в Украине (фото)

Силовики утверждают, что "титушки" должны были выехать на территорию России и организовать там провокации. Мужчинам якобы обещали деньги, хотя СБУ владеет информацией, что их собирались убить в ходе разборок.

Служба безопасности Украины сорвала спецоперацию российских спецслужб, которые заказали украинских граждан для провокаций внутри России. Противник разработал план провокаций и диверсий, направленных против собственного населения на территории России. Для этого завербовали трех жителей Киевской области из криминальных кругов. Организаторов и их сообщников уже задержали. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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[ + – ] Фото: СБУ [ + – ] Фото: СБУ [ + – ] Фото: СБУ

Завербованные граждане Украины должны были въехать в Россию по поддельным документам в ближайшие дни. В задачи входило формирование двух групп по пять человек в каждой с их последующей отправкой в РФ.

За участие в провокациях каждому участнику обещали заплатить по $4 тысячи. Однако СБУ утверждает, что российские спецслужбы планировали показательно убить "титушек" на месте преступления.

"Кураторы заверили титушек, что после того как задание будет выполнено, их отправят домой. Однако по имеющемся данным, провокаторов планировали показательно ликвидировать при задержании", — сообщили в СБУ.

Украинские правоохранители также заявили, что Россия могла использовать организованные провокации для обвинений Украины и дальнейшего давления на страну.

Задержанные оказались тренерами спортивных залов контактных единоборств. Они не раз присоединялись к пророссийским силам для проведения провокаций и заказных протестов по всей территории Украины. Во время обысков были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие с патронами и копии загранпаспортов участников спецоперации, которых должны были отправить в РФ для совершения провокаций.

[ + – ] Фото: СБУ [ + – ] Фото: СБУ [ + – ] Фото: СБУ [ + – ] Фото: СБУ

Кроме того установлено, что задержанные получили задание принять участие в заказных митингах в центре Киева в конце января, но правоохранители не допустили реализацию такого плана. Также было установлено, что преступники причастны к актам вандализма, связанными с памятником Степану Бандере в Тернополе, одесской синагогой и иностранным представительством в городе, произошедшими в октябре-декабре прошлого года.

Задержанных обвиняют в государственной измене, в связи с чем начато расследование по ст.111 Уголовного кодекса Украины.

[ + – ] Фото: СБУ [ + – ] Фото: СБУ

Напомним, СБУ задержала жителя Киева, который был завербован белорусскими спецслужбами. За подрыв авто злоумышленнику обещали 100 тысяч. По данным следствия, преступник собирал данные об украинских военных в приграничных районах.