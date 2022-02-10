СБУ запобігла спецоперації РФ з вербування "тітушок" в Україні (фото)

Силовики стверджують, що "тітушки" мали виїхати на територію Росії та організувати там провокації. Чоловікам нібито обіцяли гроші, хоча СБУ має інформацію, що їх збиралися вбити під час розборок.

Служба безпеки України зірвала спецоперацію російських спецслужб, які замовили українських громадян на провокації всередині Росії. Противник розробив план провокацій та диверсій, спрямованих проти власного населення на території Росії. Для цього завербували трьох мешканців Київської області із кримінальних кіл. Організаторів та їхніх спільників уже затримали. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

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[ + – ] Фото: СБУ [ + – ] Фото: СБУ [ + – ] Фото: СБУ

Завербовані громадяни України мали в'їхати до Росії за підробленими документами найближчими днями. У завдання входило формування двох груп по п'ять осіб у кожній з їх подальшим відправленням до РФ.

За участь у провокаціях кожному учаснику обіцяли заплатити $4 тисячі. Проте СБУ стверджує, що російські спецслужби планували показово вбити "тітушок" на місці злочину.

"Куратори запевнили тітушок, що після того, як завдання буде виконано, їх відправлять додому. Проте за наявними даними, провокаторів планували показово ліквідувати при затриманні", — повідомили в СБУ.

Українські правоохоронці також заявили, що Росія могла використати організовані провокації для звинувачень України та подальшого тиску на країну.

Затримані виявилися тренерами спортивних залів контактних єдиноборств. Вони неодноразово приєднувалися до проросійських сил для проведення провокацій та рекомендованих протестів по всій території України. Під час обшуків було виявлено та вилучено вогнепальну зброю з патронами та копії закордонних паспортів учасників спецоперації, яких мали відправити до РФ для здійснення провокацій.

[ + – ] Фото: СБУ [ + – ] Фото: СБУ [ + – ] Фото: СБУ [ + – ] Фото: СБУ

Крім того, встановлено, що затримані отримали завдання взяти участь у мітингах на замовлення в центрі Києва наприкінці січня, але правоохоронці не допустили реалізацію такого плану. Також було встановлено, що злочинці причетні до актів вандалізму, пов'язаних із пам'ятником Степану Бандері у Тернополі, одеською синагогою та іноземним представництвом у місті, що відбулися у жовтні-грудні минулого року.

Затриманих звинувачують у державній зраді, у зв’язку з чим розпочато розслідування за ст.111 Кримінального кодексу України.

[ + – ] Фото: СБУ [ + – ] Фото: СБУ

Нагадаємо, СБУ затримала мешканця Києва, який був завербований білоруськими спецслужбами. За підрив авто зловмиснику обіцяли 100 тисяч. За даними слідства, злочинець збирав дані про українських військових у прикордонних районах.