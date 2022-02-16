Украинская тактическая авиация отработала уничтожение танковых колонн противника (видео)

Экипажи истребителей Су-27, МиГ-29 и бомбардировщиков Су-24М успешно справились с боевой задачей, поразив все цели.

Тактическая авиация Воздушных Сил ВСУ провела практическое закрепление навыков на авиационном полигоне Поверск в Волынской области. Летчики отработали нанесение ракетно-бомбовых ударов по танковых колоннах противника, сообщило на своей странице в Facebook Командование Воздушных Сил ВСУ.

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Оттачивание практических навыков проходило в рамках командно-штабных учений Вооруженных Сил Украины "Метель – 2022". Истребители Су-27, МиГ-29 и бомбардировщики Су-24М одновременно стартовали с трех аэродромов и нанесли ракетно-бомбовые удары по колоннам вражеской бронетехники и живой силе противника.

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В ходе летно-тактических упражнений использовались авиационные средства поражения разных калибров: от авиационных ракет до боеприпасов весом 250 и 500 кг.

"Это достаточно мощные боеприпасы, предназначенные для уничтожения бронированной техники", — подчеркнул начальник авиации Командования Воздушных Сил ВСУ Сергей Голубцов.

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Командование позитивно оценило отработку практических навыков, отметив, что все экипажи справились с поставленными задачами.

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"Все условные цели были поражены, экипажи Воздушных сил с боевой задачей справились", — резюмировал командующий Воздушными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

Напомним, СБУ начала контртеррористические учения под Харьковом. Тренировки будут проходить до начала марта 2022 года на всей территории региона, в связи с чем возможны ограничения движения транспорта и проверка документов в отдельных районах.

Ранее Фокус сообщал о том, что в Харьковской области впервые прошли учения с танками Т-64БМ2. В ходе учений украинские военные отгоняли условного врага к самой границе до полного уничтожения.