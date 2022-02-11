Отбивали нападение врага: в Харьковской области впервые прошли учения с танками Т-64БМ2 (фото)

В ходе учений украинские военные отгоняли условного врага к самой границе до полного уничтожения.

В Харьковской области бойцы из отдельной механизированной бригады имени Ивана Сирка провели учения на одном из полигонов. Об этом сообщает АрміяInform.

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Маневры совершались с целью проверки готовности действовать по назначению, точности стрельбы и слаженность действий военных. К учениям привлекли свыше 150 бойцов и десятки единиц боевой и спецтехники. На одном из этапов боевого сглаживания оценивались действия личного состава одной из ротных тактических групп, в составе которой были танковые, артиллерийские, зенитные и другие подразделения.

Фото: АрміяInform

По легенде учений, условный враг пересек госграницу и двигался в сторону стратегически важных объектов. Командир объединенного подразделения после получения данных отправился в указанный район. На месте пехота вступила в бой, заставив "врага" отступить. В завершение украинские военные преследовали "непрошенных гостей" аж до границы с полным уничтожением.

Фото: АрміяInform

В частности, на учениях впервые был задействован танк в модификации Т-64БМ2 "Булат", а также БТР-4Е и БРЕМ-4РМ. Также была привлечена артиллерия.

"Булаты" вместе с БТРами совершили марш, развернувшись в боевые порядки и с поддержкой артиллерии отработали по десяткам мишеней.

По одному из сценариев было повреждено боевую машину, которую эвакуировал БРЕМ-4РМ. Военные медики занимались эвакуацией условных раненых.

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"Следует сказать, что в ходе этой ротно-тактической учебы мы активно использовали различные тактические приемы и методики, которые переняли у наших коллег из армий стран-членов НАТО. Кроме того, во время выполнения боевых задач на востоке Украины мы приобрели и собственный опыт ведения войны, а главное – научились прогнозировать действия оккупантов", – уточнил замкомандира бригады полковник Виталий Онацкий.

Напомним, Командование ООС сообщило о ходе масштабных учений "Заметіль-2022". Украинские военные демонстрируют навыки планирования военных оборонных операций по процедурам НАТО. Ранее в Харькове провели обучение для гражданского населения в рамках подготовки к вероятному вторжению РФ.