"Заметіль-2022". Командование ООС сообщило о ходе масштабных учений ВСУ (фото, видео)

По словам командующего учениями генерал-лейтенанта Сергея Наева, украинские военные смогут продемонстрировать навыки планирования военных оборонных операций по стандартам и штабным процедурам НАТО.

В Украине продолжаются масштабные военные учения ВСУ "Заметіль-2022" под командованием генерал-лейтенанта Сергея Наева. Военнослужащие налаживают совместную работу структурных подразделений органов управления, а также оттачивают индивидуальные навыки ведения обороны. Об этом сообщает пресс-служба Командования объединенных сил ВСУ.

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По словам Наева, маневры являются плановым мероприятием и являются продолжением оперативного сбора с руководящим составом командования, представителями органове военного управления ВСУ и других составляющих сектора обороны и безопасности.

Также командующий маневрами сообщил, что командно-штабные учения "Заметіль-2022" будут продолжаться в течение текущего месяца по всей территории Украины, в назначенных местах. За это время командование воинских частей сможет продемонстрировать приобретенные навыки планирования военных оборонных операций по стандартам и штабным процедурам НАТО.

"По завершению учений должна быть достигнута слаженность действий командования с органами военного управления ВС Украины и других составляющих сил обороны и безопасности при ведении операций по основным принципам, стандартам и штабным процедурам", — отметил Наев.

Напомним, что 9 февраля в Украине начались командно-штабные учения "Заметіль-2022", которые охватят определенные районы на территории всей страны. Маневры являются плановым мероприятием в рамках подготовки войск, которые приводятся в состояние готовности реагировать на любое развитие ситуации относительно безопасности страны.

10 февраля, в Беларуси началась активная фаза проведения совместных маневров ВС России и Беларуси в рамках учений "Союзная решимость — 2022". Как сообщают оборонное ведомство РФ, в числе задач, поставленных перед вооруженными силами двух стран, стоит отработка "отражения внешней агрессии".