"Заметіль-2022". Командування ООС повідомило про перебіг масштабних навчань ЗСУ (фото, відео)

За словами командувача навчання генерал-лейтенанта Сергія Наєва, українські військові зможуть продемонструвати навички планування військових оборонних операцій за стандартами та штабними процедурами НАТО.

В Україні продовжуються масштабні військові навчання ЗСУ "Заметіль-2022" під командуванням генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Військовослужбовці налагоджують спільну роботу структурних підрозділів органів управління, а також відточують індивідуальні навички ведення оборони. Про це повідомляє пресслужба Командування об'єднаних сил ЗСУ.

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За словами Наєва, маневри є плановим заходом і є продовженням оперативного збору з керівним складом командування, представниками органів військового управління ЗСУ та інших складових сектору оборони та безпеки.

Також командувач маневрами повідомив, що командно-штабні навчання "Заметіль-2022" будуть продовжуватись протягом поточного місяця по всій території України, у призначених місцях. За цей час командування військових частин зможе продемонструвати набуті навички планування військових оборонних операцій за стандартами та штабними процедурами НАТО.

"По завершенню навчань повинна бути досягнута злагодженість дій командування з органами військового управління ЗС України та інших складових сил оборони та безпеки під час операцій за основними принципами, стандартами та штабними процедурами", — зазначив Наєв.

Нагадаємо, що 9 лютого в Україні розпочалися командно-штабні навчання "Заметіль-2022", які охоплять певні райони на території всієї країни. Маневри є плановим заходом у межах підготовки військ, які приводяться у стан готовності реагувати на будь-який розвиток ситуації щодо безпеки країни.

10 лютого в Білорусі розпочалася активна фаза проведення спільних маневрів ЗС Росії та Білорусі в межах навчань "Союзна рішучість — 2022". Як повідомляє оборонне відомство РФ, серед завдань, поставлених перед збройними силами двох країн, стоїть відпрацювання "відбиття зовнішньої агресії".