Відбивали напад ворога: у Харківській області вперше пройшли навчання з танками Т-64БМ2 (фото)

У процесі навчань українські військові відганяли умовного ворога до самого кордону до знищення.

На Харківщині бійці з окремої механізованої бригади імені Івана Сірка провели навчання на одному з полігонів. Про це повідомляє АрміяInform.

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Маневри відбувалися з метою перевірки готовності діяти за призначенням, точності стрільби та злагодженості дій військових. До навчань залучили понад 150 бійців і десятки одиниць бойової та спецтехніки. На одному з етапів бойового згладжування оцінювалися дії особового складу однієї з ротних тактичних груп, у складі якої були танкові, артилерійські, зенітні й інші підрозділи.

Фото: АрміяInform

За легендою навчань, умовний ворог перетнув держкордон і рухався у бік стратегічно важливих об'єктів. Командир об'єднаного підрозділу після отримання даних вирушив до зазначеного району. На місці піхота вступила у бій, змусивши "ворога" відступити. На завершення українські військові переслідували "непрошених гостей" аж до кордону з повним знищенням.

Фото: АрміяInform

Зокрема, на навчаннях вперше був задіяний танк у модифікації Т-64БМ2 "Булат", а також БТР-4Е та БРЕМ-4РМ. Також було залучено артилерію.

"Булати" разом із БТРами здійснили марш, розвернувшись у бойові порядки та за підтримки артилерії відпрацювали по десятках мішеней.

За одним із сценаріїв було пошкоджено бойову машину, яку евакуював БРЕМ-4РМ. Військові медики займалися евакуацією умовних поранених.

[ + – ] Навчання ЗСУ Фото: АрміяInform [ + – ] Навчання ЗСУ Фото: АрміяInform [ + – ] Навчання ЗСУ Фото: АрміяInform [ + – ] Навчання ЗСУ Фото: АрміяInform

"Варто сказати, що під час цього ротно-тактичного навчання ми активно використовували різні тактичні прийоми та методики, які перейняли в наших колег з армій країн-членів НАТО. Крім того, під час виконання бойових завдань на сході України ми набули і власного досвіду ведення війни, а головне — навчилися прогнозувати дії окупантів", — уточнив замкомандира бригади полковник Віталій Онацький.

Нагадаємо, Командування ООС повідомило про перебіг масштабних навчань "Заметіль-2022". Українські військові демонструють навички планування військових оборонних операцій щодо процедур НАТО. Раніше у Харкові провели навчання для цивільного населення в межах підготовки до можливого вторгнення РФ.