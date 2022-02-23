Побежал за пленником: в Амстердаме террориста, захватившего магазин Apple, сбила машина (видео)

После ДТП правоохранители отправили робота, чтобы убедиться в фальшивости взрывчатки на жилете мужчины. После этого 27-летнего виновника инцидента госпитализировали.

В магазине Apple Store в голландском городе Амстердам попытка вооруженного ограбления закончилась драматично. Во вторник вечером, правонарушитель был сбит полицейской машиной, когда он бежал из магазина в погоне за заложником, сообщает Digitaltrends.

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Инцидент начался во вторник, 22 февраля, около 17:40 по местному времени, когда полиция получила сообщения о выстрелах в магазине в оживленном районе Лейдсеплейн, чуть более чем в миле от главного железнодорожного вокзала Амстердама.

В некоторых сообщениях предполагалось, что инцидент начался как вооруженное ограбление, но подозреваемый внезапно взял заложников, когда появились полицейские. Поскольку полиция заняла позицию у магазина, всем заложникам, кроме одного, удалось бежать из осады в последующие часы.

По мере того как инцидент продолжался, подозреваемый связался с местным новостным агентством AT5, чтобы потребовать выкуп в криптовалюте и безопасный выход из магазина. Он также прислал селфи, демонстрируя нечто похожее на бронежилет с взрывчаткой.

[ + – ] Видео инцидента

Около 22:45, примерно через пять часов после начала инцидента, заложник сбежал из магазина, а подозреваемый преследовал его. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как полицейская машина на большой скорости едет к мужчине и сбивает его с ног. Заложник ушел невредимым.

Полиция отправила робота, чтобы выяснить, настоящий ли жилет со взрывчаткой. Убедившись, что это фальшивка, полицейские арестовали мужчину и отправили его в больницу. Считается, что во время осады больше никто не пострадал.

Ранее Фокус сообщал, что преступником оказался 27-летний житель Амстердама, ранее судимый за незаконное хранение оружия. Он взял заложников в магазине Apple и требовал выкуп в €200 млн в криптовалюте. В противном случае он обещал взорвать помещение вместе с заложниками.