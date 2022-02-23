Побіг за заручником: в Амстердамі терориста, який захопив магазин Apple, збила машина (відео)

За інформацією журналістів, інцидент стався пізно ввечері. Після ДТП правоохоронці відправили до магазину робота, щоб переконатися у фальшивості вибухівки. 27-річного винуватця інциденту госпіталізували.

У магазині Apple Store у голландському місті Амстердам спроба збройного пограбування закінчилася драматично. У вівторок увечері правопорушника збила поліцейська машина, коли він утік із магазину, щоб погнатися за заручником, повідомляє Digitaltrends.

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Інцидент розпочався у вівторок, 22 лютого, близько 17:40 за місцевим часом, коли поліція отримала повідомлення про постріли в магазині в пожвавленому районі Лейдсеплейн, трохи більше за милю від головного залізничного вокзалу Амстердама.

У деяких повідомленнях вважали, що інцидент почався як збройне пограбування, але підозрюваний раптово взяв заручників, коли з'явилися поліцейські. Оскільки поліція зайняла позицію біля магазину, усім заручникам, крім одного, вдалося втекти з облоги в наступні години.

Відповідно до того як інцидент продовжувався, підозрюваний зв'язався з місцевим агентством AT5, щоб вимагати викуп у криптовалюті та безпечний вихід з магазину. Він також надіслав селфі, демонструючи щось схоже на бронежилет із вибухівкою.

[ + – ] Відео інциденту

Близько 22:45, приблизно через п'ять годин після початку інциденту заручник втік з магазину, а підозрюваний переслідував його. На кадрах, які зняв очевидець, видно, як поліцейська машина на великій швидкості їде до чоловіка та збиває його з ніг. Заручник залишився неушкодженим.

Поліція відправила робота, щоб з'ясувати, чи справжній жилет із вибухівкою. Переконавшись, що це фальшивка, поліцейські заарештували чоловіка та відправили його до лікарні. Вважають, що під час облоги ніхто не постраждав.

Раніше Фокус повідомляв, що злочинцем виявився 27-річний житель Амстердама, раніше засуджений за незаконне зберігання зброї. Він узяв заручників у магазині Apple і вимагав викуп €200 млн у криптовалюті. Інакше він обіцяв підірвати приміщення разом із заручниками.