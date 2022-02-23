У Нідерландах терорист взяв заручників у магазині Apple і вимагав викуп у криптовалюті (відео)

Злочинцем виявився 27-річний житель Амстердама, раніше засуджений за незаконне зберігання зброї.

В Амстердамі озброєний чоловік взяв заручників у магазині Apple і зажадав викуп €200 млн у криптовалюті. Інакше він обіцяв підірвати приміщення із заручниками, повідомляє at5.

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Інцидент стався на майдані Лейдсеплейн увечері 22 лютого. Злочинець увірвався до магазину зі зброєю, заявивши, що в нього є вибухівка, він зможе підірвати її. У ході переговорів із терористом поліції вдалося домовитися, що він відпустить більшість заручників, і правоохоронці вивели близько 70 людей, які перебували в будівлі. Ще четверо людей зуміли сховатися в підсобному приміщенні магазину. Гостей, що залишилися, злочинець утримував протягом декількох годин.

Спостерігаючи за діями терориста, поліцейські дійшли висновку, що він не має з собою вибухівки. Після цього вони вирішили відкрити вогонь по терористу. Після перших чотирьох пострілів чоловік злякався, кинув зброю та кинувся навтьоки, після чого тут же був затриманий оперативниками. Терористом виявився 27-річний мешканець Амстердама, який мав судимість за незаконне зберігання зброї.

З'ясувалося, що бомби в злочинця насправді не було, тому ніхто з відвідувачів магазину не постраждав.

"Люди перебували в стані страху та стресу протягом декількох годин, і ми надаємо допомогу звільненим. Зараз вони в безпеці", — сказав заступник мера Рутгер Грут Вассінк.

Нагадаємо, за мешканця Дніпра викрадачі вимагали $12 тис. Після спецоперації правоохоронців з'ясувалося, що викрали чоловіка та вимагали за нього викуп троє поліцейських.

Раніше Фокус повідомляв, що у Львові викрали доньку власника меблевої фабрики та вимагали 2 млн євро викупу. Кіднеппери, серед яких були підлітки, заманили 19-річну жертву у квартиру під приводом фотосесії, після чого вимагали викуп, погрожуючи вбити викрадену.