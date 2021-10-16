У Львові викрали дочку власника меблевої фабрики і вимагали 2 млн євро викупу

Кіднепперів, серед яких були підлітки, заманили 19-річну жертву в квартиру під приводом фотосесії, після чого почали вимагати викуп, погрожуючи вбити викрадену.

У Львові група осіб, серед яких були підлітки, під приводом проведення фотосесії заманили 19-річну дівчину в квартиру і утримували її, вимагаючи у батька постраждалої викуп в розмірі 2 мільйонів євро. Правоохоронці затримали вимагачів. Про це в п'ятницю, 15 жовтня, повідомила прес-служба поліції.

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Правоохоронці отримали повідомлення про викрадення дівчини 14 жовтня близько 20.30. Житель Червонограда заявив, що злочинці викрали його 19-річну дочку у Львові, утримують в невідомому місці і вимагають за її звільнення 2 мільйони євро викупу. Крім цього зловмисники погрожували чоловікові, що якщо він не передасть їм необхідну суму грошей, він свою дочку більше ніколи не побачить.

Видання Zaxid.net з посиланням на джерела повідомило, що житель Червонограда є власником місцевої меблевої фабрики.

Поліцейські з'ясували, що дівчину утримували в будинку на вулиці Городоцькій у Львові. Вони звільнили постраждалу і затримали чотирьох злочинців. За даними правоохоронців, троє з них були жителями Червонограда. Дівчина залишилася жива і неушкоджена. В ході огляду квартири поліція знайшла пістолет.

Пізніше Офіс генерального прокурора повідомив, що двоє з підозрюваних — підлітки. За версією слідства, зловмисники під виглядом клієнтів домовилися з дівчиною-фотографом про зйомку фотосесії в одній з львівських квартир. Коли вона приїхала на зйомку, вони приступили до реалізації свого плану.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, нещодавно у Львові група TikTok-блогерів влаштувала постановочне викрадення дівчини. Тепер їм загрожують виправні роботи або арешт на 15 діб.

Раніше Фокус писав про те, як в Пакистані викрали і катували дочку посла Афганістану Наджібулли Аліхіла.