У Львові оголосили план "Перехоплення" через інсценування викрадення дівчини (відео)
Постановочне викрадення влаштувала група TikTok-блогерів, яким тепер загрожує штраф, виправні роботи або адміністративний арешт на 15 діб.
29 вересня поліція у Львові оголосила план "Перехоплення" через постановочне викрадення блогерами дівчини. Про це пише Zaxid.net.
За даними журналістів, у четвер поліцейські отримали повідомлення про викрадення людини в центрі Львова. Через 30 хвилин після оголошення плану "Перехоплення" силовики затримали автомобіль викрадачів. З'ясувалося, що "викрадення" дівчини у Львові було інсценуванням блогерів.
На опублікованому відео можна побачити, як дівчину силоміць затягли в автомобіль біля оперного театру, а перехожі ніяк не втручалися в те, що відбувається.
Автомобіль з орієнтування затримали через пів години після оголошення спецоперації. Транспортний засіб зробив коло по центру міста і припаркувався за оперним театром.
У салоні автомобіля було четверо осіб — група блогерів, які знімали постановочне викрадення для соціального експерименту. Молоді люди пояснили, що інсценуванням вони хочуть застерегти людей, щоб ті не були байдужими до подібних ситуацій.
На дівчину і трьох чоловіків у віці до 27 років склали адміністративні протоколи за статтею "Дрібне хуліганство". Блогерам загрожує штраф 119 грн, виправні роботи до 60 годин або адміністративний арешт на 15 діб.
Раніше Фокус повідомляв про постановочне викрадення блогерки в Харкові. Дівчина хотіла отримати гроші в розмірі 5 біткоїнів від свого впливового спонсора, який проживає в Росії. Блогерка Tigraі інсценувала своє викрадення з коханим з Києва, а метою молодих людей був викуп у розмірі 5 біткоїнів.
Пізніше Фокус розповідав, що блогерка Tigra вирушила в СІЗО після постановочного викрадення. Дівчина зі своїм коханим після інсценування викрадення ховалися у Львівській області. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді 60 днів арешту в СІЗО.