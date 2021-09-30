У Львові оголосили план "Перехоплення" через інсценування викрадення дівчини (відео)

Постановочне викрадення влаштувала група TikTok-блогерів, яким тепер загрожує штраф, виправні роботи або адміністративний арешт на 15 діб.

29 вересня поліція у Львові оголосила план "Перехоплення" через постановочне викрадення блогерами дівчини. Про це пише Zaxid.net.

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За даними журналістів, у четвер поліцейські отримали повідомлення про викрадення людини в центрі Львова. Через 30 хвилин після оголошення плану "Перехоплення" силовики затримали автомобіль викрадачів. З'ясувалося, що "викрадення" дівчини у Львові було інсценуванням блогерів.

На опублікованому відео можна побачити, як дівчину силоміць затягли в автомобіль біля оперного театру, а перехожі ніяк не втручалися в те, що відбувається.

Автомобіль з орієнтування затримали через пів години після оголошення спецоперації. Транспортний засіб зробив коло по центру міста і припаркувався за оперним театром.

[ + – ] Викрадення дівчини у Львові

У салоні автомобіля було четверо осіб — група блогерів, які знімали постановочне викрадення для соціального експерименту. Молоді люди пояснили, що інсценуванням вони хочуть застерегти людей, щоб ті не були байдужими до подібних ситуацій.

На дівчину і трьох чоловіків у віці до 27 років склали адміністративні протоколи за статтею "Дрібне хуліганство". Блогерам загрожує штраф 119 грн, виправні роботи до 60 годин або адміністративний арешт на 15 діб.

[ + – ] Викрадення дівчини в центрі Львова

Раніше Фокус повідомляв про постановочне викрадення блогерки в Харкові. Дівчина хотіла отримати гроші в розмірі 5 біткоїнів від свого впливового спонсора, який проживає в Росії. Блогерка Tigraі інсценувала своє викрадення з коханим з Києва, а метою молодих людей був викуп у розмірі 5 біткоїнів.

Пізніше Фокус розповідав, що блогерка Tigra вирушила в СІЗО після постановочного викрадення. Дівчина зі своїм коханим після інсценування викрадення ховалися у Львівській області. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді 60 днів арешту в СІЗО.