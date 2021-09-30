Во Львове объявили план "Перехват" из-за инсценировки похищения девушки (видео)

Постановочное похищение устроила группа TikTok-блогеров, которым теперь грозит штраф, исправительные работы или административный арест на 15 суток.

29 сентября полиция во Львове объявила план "Перехват" из-за постановочного похищения блогерами девушки. Об этом пишет Zaxid.net.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По данным журналистов, в четверг полицейские получили сообщение о похищении человека в центре Львова. Через 30 минут после объявления плана "Перехват" силовики задержали автомобиль похитителей. Выяснилось, что "похищение" девушки во Львове было инсценировкой блогеров.

На опубликованном видео можно увидеть, как девушку силой затянули в автомобиль возле оперного театра, а прохожие никак не вмешивались в происходящее.

Автомобиль с ориентировки задержали через полчаса после объявления спецоперации. Транспортное средство сделало круг по центру города и припарковалось за оперным театром.

[ + – ] Похищение девушки во Львове

В салоне автомобиля было четверо человек — группа блогеров, снимавших постановочное похищение для социального эксперимента. Молодые люди объяснили, что инсценировкой они хотят предостеречь людей, чтобы те не были равнодушными в подобных ситуациях.

На девушку и трех мужчин в возрасте до 27 лет составили административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство". Блогерам грозит штраф 119 грн, исправительные работы до 60 часов или административный арест на 15 суток.

[ + – ] Похищение девушки в центре Львова

Ранее Фокус сообщал про постановочное похищение блогерши в Харькове. Девушка хотела получить деньги в размере 5 биткоинов от своего влиятельного спонсора, проживающего в России. Блогерша Tigraи нсценировала свое похищение с возлюбленным из Киева, а целью молодых людей был выкуп в размере 5 биткоинов.

Позже Фокус рассказывал, что блогерша Tigra отправилась в СИЗО после постановочного похищения. Девушка со своим возлюбленным после инсценировки похищения скрывались во Львовской области. Суд избрал им меру пресечения в виде 60 дней ареста в СИЗО.