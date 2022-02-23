В Нидерландах террорист взял заложников в магазине Apple и требовал выкуп в криптовалюте (видео)

Преступником оказался 27-летний житель Амстердама, ранее судимый за незаконное хранение оружия.

В Амстердаме вооруженный мужчина взял заложников в магазине Apple и потребовал выкуп в €200 млн в криптовалюте. В противном случае он обещал взорвать помещение с заложниками, сообщает at5.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Инцидент произошел на площади Лейдсеплейн вечером 22 февраля. Преступник ворвался в магазин с оружием, заявив что у него есть взрывчатка он сможет подорвать ее. В ходе переговоров с террористом полиции удалось договориться что он отпустит большинство заложников и правоохранители вывели около 70 человек, находящихся в здании. Еще четверо человек сумело спрятаться в подсобном помещении магазина. Оставшихся посетителей преступник удерживал в течение нескольких часов.

Наблюдая за действиями террориста, полицейские пришли к выводу, что у него нет с собой взрывчатки. После этого они решили открыть огонь по террористу. После первых четырех выстрелов мужчина испугался, бросил оружие и кинулся наутек, после чего тут же был задержан оперативниками. Террористом оказался 27-летний житель Амстердама, который имел судимость за незаконное хранение оружия.

Выяснилось, что бомбы у преступника действительно не было, потому никто из посетителей магазина не пострадал.

"Люди находились в состоянии страха и стресса в течении нескольких часов и мы оказываем помощь освобожденным. Сейчас они безопасности", — сказал заместитель мэра Рутгер Грут Вассинк.

Напомним, за жителя Днепра похитители требовали $12 тыс. После спецоперации правоохранителей выяснилось, что похитили мужчину и требовали за него выкуп трое полицейских.

Ранее Фокус сообщал, что во Львове похитили дочь владельца мебельной фабрики и требовали 2 млн евро выкупа. Киднепперы, среди которых были подростки, заманили 19-летнюю жертву в квартиру под предлогом фотосессии, после чего потребовали выкуп, угрожая убить похищенную.