Беларусь хочет перенаправить в РФ поставку нефти, которую ранее экспортировала в Украину

В республике говорят, что больше половины белорусского экспорта приходилось на нефтепродукты. Также хотят заменить большую часть импорта из Украины собственными товарами.

Белорусское правительство хочет переориентировать в Россию поставку нефтепродуктов, которые ранее экспортировали в Украину. Об этом 25 февраля заявил вице-премьер Беларуси Николай Снопков, передает информагентство БелтТА.

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"Если брать в целом торговлю с Украиной, то 70% белорусского экспорта приходилось на нефтепродукты. По нефтепродуктам проработка шла давно, и алгоритм действий по перенаправлению нефтепродуктов на российский рынок есть," — цитирует агентство БелТА слова Снопкова 25 февраля.

Снопков заявил, что Беларусь способна заменить большую часть импорта из Украины собственными товарами.

"Мы можем в Беларуси спокойно выращивать белковосодержащие растения, которые, без сомнения, заместят украинский продукт", — сказал вице-премьер Беларуси Николай Снопков.

Из-за российской войны против Украины нефть подскочила выше 100 долларов за баррель впервые с 2014 года. Под угрозой — часть энергетических поставок в Европу, проходящих по украинской территории.