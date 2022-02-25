Білорусь хоче перенаправити в РФ постачання нафти, яку раніше експортувала до України

У республіці кажуть, що понад половина білоруського експорту припадала на нафтопродукти. Також хочуть замінити більшу частину імпорту з України на власні товари.

Білоруський уряд хоче переорієнтувати до Росії постачання нафтопродуктів, які раніше експортували до України. Про це 25 лютого заявив віцепрем'єр Білорусі Микола Снопков, повідомляє інформагентство БелтТА.

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"Якщо брати загалом торгівлю з Україною, то 70% білоруського експорту припадало на нафтопродукти. Щодо нафтопродуктів опрацювання тривало давно, і алгоритм дій з перенаправлення нафтопродуктів на російський ринок є," — цитує агентство БелТА слова Снопкова 25 лютого.

Снопков заявив, що Білорусь здатна замінити більшу частину імпорту з України на власні товари.

"Ми можемо в Білорусі спокійно вирощувати білковмісні рослини, які, без сумніву, замінять український продукт", — сказав віцепрем'єр Білорусі Микола Снопков.

Через російську війну проти України нафта підскочила понад 100 доларів за барель уперше з 2014 року. Під загрозою частина енергетичних поставок до Європи, що проходять українською територією.