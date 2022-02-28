Называл войну в Украине "операцией". Министра обороны Болгарии уволят за пророссийскую риторику

Премьер-министр Болгарии заявил, что нельзя называть происходящее в Украине "операцией", когда погибают тысячи солдат.

В понедельник, 28 февраля, премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что уволит министра обороны страны Стефана Янева. Такое решение было принято из-за того, что Янев не захотел называть российское вторжение в Украину войной. Об этом сообщает Reuters.

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По словам болгарского премьер-министра, позже в понедельник правительство будет созвано для голосования за отставку министра обороны. На его место уже предложена новая кандидатура. Петков подчеркнул, что все партнеры по коалиции согласны с увольнением Янева.

"Мой министр не может использовать слово "операция" вместо слова "война". Нельзя называть это операцией, когда убиты уже тысячи солдат с одной и другой стороны. Болгарский интерес заключается не в том, чтобы склонить голову, когда мы видим что-то, с чем мы не согласны, что-то настолько очевидное, что мы не можем молчать", – заявил Петков.

В это же время сам Янев в Facebook написал, что стал объектом целенаправленной атаки. Он считает, что его хотят заменить кем-то, кто сможет принимать решения в иностранных интересах, которые поставят под угрозу безопасность Болгарии.

Этот пост в свою очередь раскритиковал премьер-министр Болгарии, заявив, что ни один из его министров не уполномочен проводить "свою собственную внешнюю политику, особенно в Facebook". Петков не считает, что пребывание на посту Янева напрямую связано со стабильностью правительства.

Еще в декабре Петкову приходилось объяснять, почему Болгария не обсуждает размещение войск НАТО в свете сосредоточения войск РФ на границе Украины. Тогда министр обороны страны Янев написал в Facebook, что, по его мнению, войска НАТО в Болгарии не нужны.

Напомним, еще до вторжения в Украину МИД РФ заявлял, что требует вывести силы НАТО из Болгарии и Румынии.