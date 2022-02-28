Називав війну в Україні "операцією". Міністра оборони Болгарії звільнять за проросійську риторику

Прем'єр-міністр Болгарії заявив, що не можна називати те, що відбувається в Україні, "операцією", коли гинуть тисячі солдатів.

У понеділок, 28 лютого, прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив, що звільнить міністра оборони країни Стефана Янева. Таке рішення було ухвалено через те, що Янев не схотів називати російське вторгнення в Україну війною. Про це повідомляє Reuters.

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За словами болгарського прем'єр-міністра, пізніше в понеділок уряд буде скликаний для голосування за відставку міністра оборони. На його місце вже запропоновано нову кандидатуру. Петков наголосив, що всі партнери по коаліції згодні зі звільненням Янева.

"Мій міністр не може використовувати слово "операція" замість слова "війна". Не можна називати це операцією, коли вбито вже тисячі солдатів із одного й іншого боку. Болгарський інтерес полягає не в тому, щоб схилити голову, коли ми бачимо щось, із чим ми не згодні, щось настільки очевидне, що ми не можемо мовчати", – заявив Петков.

У той же час сам Янев у Facebook написав, що став об'єктом цілеспрямованої атаки. Він вважає, що його хочуть замінити кимось, хто зможе ухвалювати рішення в іноземних інтересах, які поставлять під загрозу безпеку Болгарії.

Цей пост у свою чергу розкритикував прем'єр-міністр Болгарії, заявивши, що жоден із його міністрів не уповноважений проводити "свою власну зовнішню політику, особливо у Facebook". Петков не вважає, що перебування на посаді Янева безпосередньо пов'язане зі стабільністю уряду.

Ще в грудні Петкову доводилося пояснювати, чому Болгарія не обговорює розміщення військ НАТО у світлі зосередження військ РФ на кордоні України. Тоді міністр оборони країни Янев написав у Facebook, що, на його думку, війська НАТО у Болгарії не потрібні.

Нагадаємо, ще до вторгнення в Україну МЗС РФ заявляло, що вимагає вивести сили НАТО з Болгарії та Румунії.