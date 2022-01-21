Російські пропозиції щодо безпеки включають виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії, — МЗС РФ

Російська Федерація наполягає на поверненні зміни розташування сил НАТО на 1997 рік.

Міністерство закордонних справ Російської Федерації, відповідаючи на питання ЗМІ, заявило про те, що пропозиції щодо гарантій безпеки, озвучені російською стороною, передбачають виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії. Документ із відповідями опубліковано на сайті МЗС РФ.

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Таким чином буде частково досягнуто конфігурації розташування військ НАТО станом на 1997 рік. У письмовій відповіді йдеться про те, що один з опорних елементів російських ініціатив сформульований "гранично чітко і не допускає будь-яких двояких тлумачень".

"Йдеться про виведення іноземних сил, техніки та озброєнь та інші кроки з метою повернення до конфігурації станом на 1997 рік на території країн, які не були членами НАТО на зазначену дату. До таких належать і Болгарія, і Румунія", — йдеться в заяві.

Історична довідка

Болгарія стала повноправним членом Альянсу у квітні 2004 року. Перші двосторонні діалоги про можливість вступу країни, що перебувала в таборі Варшавського договору, велися ще 1990 року. Проте загалом суспільство сприйняло цю ініціативу негативно.

У 1996 році питання про членство Болгарії в НАТО стало частиною президентської кампанії, на чолі якої стояли Об'єднані демократичні сили Болгарії. Тоді за вступ до Альянсу було вже 20% населення.

17 лютого 1997 року парламент Болгарії майже одноголосно схвалив рішення щодо вступу країни до НАТО, мотивуючи це двома причинами. Перше – Альянс гарантував стабільність у питаннях безпеки країни, друге – перспектива приєднання Болгарії до Євросоюзу.

Румунія приєдналася до НАТО в березні 2004 року під час так званої "п'ятої хвилі" розширення на саміті Альянсу в Стамбулі. Після повалення режиму Чаушеску прем'єр-міністр республіки Петре Роман запросив у 1990 році секретаря Альянсу Манфреда Вернера до країни, запропонувавши акредитувати румунського представника при НАТО. А в 1991 президент Румунії Йон Ілієску висловив готовність республіки з політичної та військової точок зору вступити до Північноатлантичного альянсу. Кандидатуру Бухареста підтримали Італія та Франція.

У 2001 році після подій 11 вересня в США румунський парламент ухвалив рішення про участь країни у міжнародній боротьбі проти тероризму з використанням усіх засобів, включаючи військові. У 2002 році Румунія направила свій озброєний контингент до Афганістану у складі сил Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF). Ставши повноцінним членом Альянсу, Румунія розпочала модернізацію збройних сил з метою повної відповідності стандартам НАТО.

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