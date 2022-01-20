Зеленський озвучив основні вимоги до Росії на переговорах (відео)

Глава держави наголосив, що Україна відіграє унікальну роль для Європи, адже безпека останньої неможлива без відновлення територіальної цілісності нашої країни.

Україна очікує на переговори з РФ, щоб врегулювати ситуацію на східному кордоні й отримати гарантії щодо встановлення миру на Донбасі. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час онлайн звернення у межах підготовки п'ятої Конференції з питань реформ в Україні.

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"Я очікую, що результатом наших спільних зусиль, наших переговорів із Російською Федерацією стане деескалація ситуації на кордоні з Україною та гарантування керівництвом Росії досягнення миру на Донбасі", — додав Зеленський.

Ще глава держави зазначив, що останні події довкола України підтверджують унікальність нашої ролі для Європи. Також президент упевнений, що всеосяжна безпека в Європі неможлива без відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

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Нагадаємо, авторитетне американське видання New York Times повідомило, що Київ прагне переговорів із російською стороною в обхід США.

Водночас, президент Володимир Зеленський вказав сенаторам США на марність запровадження санкцій проти Росії після можливого вторгнення в Україну.