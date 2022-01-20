Зеленский озвучил главные требования к России на переговорах (видео)
Глава государства подчеркнул, что Украина играет уникальную роль для Европы, ведь безопасность последней невозможна без восстановления территориальной целостности нашей страны.
Украина ожидает переговоров с РФ, чтобы урегулировать ситуацию на восточной границе и получить гарантии об установлении мира на Донбассе. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время онлайн обращения в рамках подготовки пятой Конференции по вопросам реформ в Украине.
"Я ожидаю, что результатом наших общих усилий, наших переговоров с Российской Федерацией станет деэскалация ситуации на границе с Украиной и гарантирование руководством России достижение мира на Донбассе", — добавил Зеленский.
Еще глава государства отметил, что последние события вокруг Украины подтверждают уникальность нашей роли для Европы. Также президент уверен, что всеобъемлющая безопасность в Европе невозможна без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
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Напомним, авторитетное американское издание New York Times сообщило, что Киев стремится к переговорам с российской стороной в обход США.
В то же время президент Владимир Зеленский указал сенаторам США на бесполезность введения санкций против России после возможного вторжения в Украину.