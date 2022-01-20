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Политика Российско-украинская война

Зеленский озвучил главные требования к России на переговорах (видео)

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президент Украины, глава государства, Владимир Зеленский,
Владимир Зеленский

Глава государства подчеркнул, что Украина играет уникальную роль для Европы, ведь безопасность последней невозможна без восстановления территориальной целостности нашей страны.

Украина ожидает переговоров с РФ, чтобы урегулировать ситуацию на восточной границе и получить гарантии об установлении мира на Донбассе. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время онлайн обращения в рамках подготовки пятой Конференции по вопросам реформ в Украине.

"Я ожидаю, что результатом наших общих усилий, наших переговоров с Российской Федерацией станет деэскалация ситуации на границе с Украиной и гарантирование руководством России достижение мира на Донбассе", — добавил Зеленский.

Еще глава государства отметил, что последние события вокруг Украины подтверждают уникальность нашей роли для Европы. Также президент уверен, что всеобъемлющая безопасность в Европе невозможна без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Напомним, авторитетное американское издание New York Times сообщило, что Киев стремится к переговорам с российской стороной в обход США.

В то же время президент Владимир Зеленский указал сенаторам США на бесполезность введения санкций против России после возможного вторжения в Украину.