Российские предложения по безопасности включают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, — МИД РФ

Российская Федерация настаивает на возврате конфигурации расположения сил НАТО по состоянию на 1997 год.

Министерство иностранных дел Российской Федерации, отвечая на вопросы СМИ, заявило о том, что предложения по гарантиям безопасности, озвученные российской стороной, предусматривают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии. Документ с ответами опубликован на сайте МИД РФ. —

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Таким образом, будет частично достигнута конфигурация расположения войск НАТО по состоянию на 1997 год. В письменном ответе говорится о том, что одна из опорных элементов российских инициатив сформулирована "предельно четко и не допускает каких-либо двояких толкований".

"Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния", — говорится в заявлении.

Историческая справка

Болгария стала полноправным членом Альянса в апреле 2004 года. Первые двусторонние диалоги о возможности вступления страны, которая находилась в лагере Варшавского договора, велись еще в 1990 году. Однако в целом общество восприняло данную инициативу негативно.

В 1996 вопрос о членстве Болгарии в НАТО стал частью президентской кампании, во главе которой стояли Объединенные демократические силы Болгарии. Тогда за вступление в Альянс было уже 20% населения страны.

17 февраля 1997 года парламент Болгарии почти единогласно одобрил решение о вступлении страны в НАТО, мотивируя это двумя причинами. Первое — Альянс гарантировал стабильность в вопросах безопасности страны, второе — перспектива присоединения Болгарии к Евросоюзу.

Румыния присоединилась к НАТО в марте 2004 года в ходе так называемой "пятой волны" расширения на саммите Альянса в Стамбуле. После свержения режима Чаушеску премьер-министр республики Петре Роман пригласил в 1990 году секретаря Альянса Манфреда Вернера в страну, предложив при этом аккредитовать румынского представителя при НАТО. А в 1991 президент Румынии Ион Илиеску выразил готовность республики с политической и военной точек зрения вступить в Североатлантический альянс. Кандидатуру Бухареста поддержали Италия и Франция.

В 2001 году после событий 11 сентября в США румынский парламент принял решение об участии страны в международной борьбе против терроризма с использованием всех средств, включая, военные. В 2002 году Румыния направила свой вооруженный контингент в Афганистан в составе сил Международных сил содействия безопасности (ISAF). Став полноценным членом Альянса Румыния приступила к модернизации вооруженных сил с целью полного соответствия стандартам НАТО.

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