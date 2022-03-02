"Мы идем за их яхтами, домами и деньгами": Байден о санкциях против российских олигархов

Президент США во время обращения к Конгрессу заявил, что Владимир Путин "понятия не имеет, что будет дальше".

Во вторник, 1 марта, во время обращения к Конгрессу США президента Джо Байден заявил, что страна продолжает усиливать санкции против России из-за вторжения в Украину. Об этом сообщает CNN.

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"Российским олигархам и коррумпированным лидерам этого жестокого режима, которые разворовали миллиарды, сегодня я говорю – хватит", – заявил Байден в своей речи.

Он добавил, что при Министерства юстиции США создается новая целевая группа, которая займется активами российских олигархов.

"Мы присоединяемся к нашим европейским союзникам, чтобы найти и конфисковать их (русских олигархов – ред.) яхты, их роскошные дома, их частные самолеты. Мы идем за вашими доходами, полученными нечестным путем", – добавил президент США.

Байден также заявил, что США закрывают свое воздушное пространство для самолетов РФ, присоединяясь к ряду стран, которые уже закрыли свое воздушное пространство для России.

"Он (Путин, – ред.) понятия не имеет, что будет дальше", – сказал американский президент.

Также Байден добавил, что российская агрессия лишь усилила решимость демократических стран мира противодействовать растущим автократиям.

"Шесть дней назад Владимир Путин стремился потрясти основы свободного мира, думая, что сможет заставить его подчиниться. Но он сильно просчитался. Он думал, что может въехать в Украину, и мир перевернется. Вместо этого он столкнулся с прочной стеной, которую даже представить себе не мог. Он столкнулся с украинским народом", – подытожил Байден.

Кроме этого, США планируют продавать нефть из американского стратегического резерва, чтобы снизить цены на нефть в мире.

"Я могу сказать, что США сотрудничали с 30 другими странами над высвобождение 60 млн баррелей нефти из резервов по всему миру. Америка возглавит эти усилия, впустив 30 млн баррелей нефти", – заявил Байден.

Он также добавил, что Вашингтон "готов сделать больше, если это будет необходимо".

Напомним, США прекращают операции с Центробанком РФ. Новые ограничительные меры коснутся также Фонда национального благосостояния Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации.