"Ми йдемо за їхніми яхтами, будинками та грошима": Байден про санкції проти російських олігархів

Президент США під час звернення до Конгресу заявив, що Володимир Путін "уявлення не має, що буде далі".

У вівторок, 1 березня, під час звернення до Конгресу США президента Джо Байден заявив, що країна продовжує посилювати санкції проти Росії через вторгнення в Україну. Про це повідомляє CNN.

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"Російським олігархам і корумпованим лідерам цього жорстокого режиму, які розікрали мільярди, сьогодні я говорю — вистачить", — заявив Байден у своїй промові.

Він додав, що при Міністерстві юстиції США створюється нова цільова група, яка займеться активами російських олігархів.

"Ми приєднуємося до наших європейських союзників, щоб знайти та конфіскувати їхні (російських олігархів — ред.) яхти, їхні розкішні будинки, їхні приватні літаки. Ми йдемо за вашими доходами, отриманими нечесним шляхом", — додав президент США.

Байден також заявив, що США закривають свій повітряний простір для літаків РФ, приєднуючись до низки країн, які вже закрили свій повітряний простір для Росії.

"Він (Путін, — ред.) уявлення не має, що буде далі", — сказав американський президент.

Також Байден додав, що російська агресія лише посилила рішучість демократичних країн світу протидіяти автократіям, що зростають.

"Шість днів тому Володимир Путін прагнув потрясти основи вільного світу, думаючи, що зможе змусити його підкоритися. Але він сильно прорахувався. Він думав, що може в'їхати в Україну, і світ перекинеться. Натомість він зіткнувся із міцною стіною, яку навіть уявити собі не міг. Він зіткнувся з українським народом", — підсумував Байден.

Крім того, США планують продавати нафту з американського стратегічного резерву, щоб знизити ціни на нафту в світі.

"Я можу сказати, що США співпрацювали з 30 іншими країнами над вивільненням 60 млн барелів нафти з резервів по всьому світу. Америка очолить ці зусилля, впустивши 30 млн барелів нафти", — заявив Байден.

Він також додав, що Вашингтон "готовий зробити більше, якщо це буде потрібно".

Нагадаємо, США припиняють операції з Центробанком РФ. Нові обмежувальні заходи стосуватимуться також Фонду національного добробуту Російської Федерації та Міністерства фінансів Російської Федерації.