США припиняють операції із Центробанком РФ ,— адміністрація Байдена

Америка має на меті обвалювати російську економіку доти, доки в Україні триватиме війна.

У понеділок 28 лютого 2022 року адміністрація Байдена оголосила про санкції проти Банку Росії (інша назва Центробанку РФ), які забороняють американцям вести будь-які справи з цією фінансовою установою, а також заморожують його активи в Сполучених Штатах, повідомляє CNBC.

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Нові обмежувальні заходи стосуватимуться також Фонду національного добробуту Російської Федерації та Міністерства фінансів Російської Федерації.

Представник адміністрації Байдена, який говорив на умовах анонімності, щоб довести до відома громадськості погляди Вашингтона, сказав, що нові санкції набудуть чинності негайно.

"Ми хотіли вжити цих заходів до відкриття наших ринків, тому що протягом вихідних ми дізналися від наших союзників і партнерів, що Центральний банк Росії намагався перемістити активи з установ по всьому світу, починаючи з ранку понеділка", — сказав чиновник на телефонній конференції із журналістами.

Стратегія американців полягає в тому, щоб економіка Росії почала обвалюватися, і продовжувала це робити протягом усього часу, доки триває вторгнення в Україну.

США також вносять до списку санкцій Кирила Дмитрієва, ще одного союзника президента Росії Володимира Путіна, а також очолюваний Дмитрієвим фонд прямих інвестицій. Російський фонд прямих інвестицій, або РФПІ, офіційно є суверенним фондом добробуту, але багато хто вважає його підставним фондом для Путіна.

США очікують, що їхні союзники зроблять аналогічні кроки найближчими днями.

"Жодна країна не захищена від санкцій, і резерви Путіна на суму 630 мільярдів доларів мають значення лише в тоді, коли він може використати їх для захисту своєї валюти", — заявив у понеділок, 28 лютого 2022 інший високопосадовець американської адміністрації.

Санкції, накладені Міністерством фінансів та торгівлі США, обвалили російські ринки. Російський рубль впав до курсу 111 до долара США в понеділок відносно 83 в п'ятницю, це падіння понад 20%. Якщо це послаблення продовжиться, це стане одним із найбільших одноденних падінь вартості російської валюти, коли-небудь зареєстрованих.

Банк Росії, центральний банк країни, втрутився, щоб зупинити падіння рубля, більш ніж удвічі збільшивши базову процентну ставку країни до 20% з 9,5%. Підвищення ставок має спонукати вкладників зберігати готівку в російських банках.

Катастрофа на ринку спонукала російський центральний банк залишити фондову біржу країни — Московську біржу, закриту в понеділок.

У суботу, 26 лютого 2022 року, США, європейські союзники та Канада домовилися видалити ключові російські банки з міжбанківської системи обміну повідомленнями SWIFT, що є екстраординарним кроком, який відокремить країну від більшої частини глобальної фінансової системи.

Раніше Фокус повідомляв, що Євросоюз заморозив активи Центрального банку РФ, щоб позбавити Росію коштів на ведення війни в Україні. ЄС також закрив для Росії повітряний простір.