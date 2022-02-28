США прекращают операции с Центробанком РФ, — администрация Байдена

Америка намерена обваливать российскую экономику до тех пор, пока в Украине будет продолжаться война.

В понедельник 28 февраля 2022 года администрация Байдена объявила о санкциях против Банка России (другое название Центробанка РФ), которые запрещают американцам вести какие-либо дела с этим финансовым учреждением, а также замораживают его активы в Соединенных Штатах, сообщает CNBC.

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Новые ограничительные меры коснутся также Фонда национального благосостояния Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации.

Представитель администрации Байдена, который говорил на условиях анонимности, чтобы довести до сведения общественности взгляды Вашингтона, сказал, что новые санкции вступят в силу немедленно.

"Мы хотели принять эти меры до открытия наших рынков, потому что в течение выходных мы узнали от наших союзников и партнеров, что Центральный банк России пытался переместить активы, и начиная с понедельника утром из учреждений по всему миру", — сказал чиновник на телефонной конференции с журналистами.

Стратегия американцев состоит в том, чтобы экономика России начала обваливаться, и продолжала это делать в течение всего времени, пока продолжается вторжение в Украину.

США также вносят в санкционный список Кирилла Дмитриева, еще одного союзника президента России Владимира Путина, а также возглавляемый Дмитриевым фонд прямых инвестиций. Российский фонд прямых инвестиций, или РФПИ, официально является суверенным фондом благосостояния, но многие считают его подставным фондом для Путина.

США ожидают, что и х союзники предпримут аналогичные шаги в ближайшие дни.

"Ни одна страна не защищена от санкций, и резервы Путина на сумму 630 миллиардов долларов имеют значение только в том случае, если он может использовать их для защиты своей валюты", — заявил в понедельник, 28 февраля 2022 года другой высокопоставленный чиновник американской администрации.

Санкции, наложенные Министерством финансов и торговли США, обвалили российские рынки. Российский рубль упал до курса 111 к доллару США в понедельник по отношению к 83 в пятницу, это падение более чем на 20%. Если это ослабление продолжится, это станет одним из крупнейших однодневных падений стоимости российской валюты, когда-либо зарегистрированных.

Банк России, центральный банк страны, вмешался, чтобы остановить падение рубля, более чем вдвое увеличив базовую процентную ставку в стране до 20% с 9,5%. Повышение ставок призвано побудить вкладчиков хранить наличные в российских банках.

Катастрофа на рынке побудила российский центральный банк оставить фондовую биржу страны — Московскую биржу, закрытой в понедельник.

В субботу, 26 февраля 2022 года, США, европейские союзники и Канада договорились удалить ключевые российские банки из межбанковской системы обмена сообщениями SWIFT, что является экстраординарным шагом, который отделит страну от большей части глобальной финансовой системы.

Ранее Фокус сообщал, что Евросоюз заморозил активы Центрального банка РФ, чтобы лишить Россию средств для ведения войны в Украине. ЕС также закрыл для России воздушное пространство.