Война в Украине: Россия закрыла доступ к сайту Русской службы BBC

BBC стало одним из нескольких информагентств, на которые власти РФ оказывают давление из-за освещения военного вторжения в Украину и убийства мирных жителей.

Жителям России ограничили Доступ к нескольким сайтам Британской вещательной корпорации BBC, которые Федеральная служба по надзору в сфере связи (Роскомнадзор) внесла в реестр СМИ, "содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях". Об этом сообщается в новостной заметке BBC.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Роскомнадзор потребовал от Русской службы BBC удалить опубликованные материалы, в которых якобы содержалась "недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни".

Блокировка сайтов BBC хорошо ложится в один ряд с другими решениями российских властей в отношении независимых СМИ.

Аналогичные ограничения распространяются и на другие новостные агентства, в том числе "Немецкую волну", "Медузу" и "Радио Свободу".

В пятницу, 4 марта, российская Дума приняла закон, который предусматривает уголовную ответственность за распространение так называемой "фейковой" информации о вооруженных силах.

Руководство Кремля возражает против того, чтобы развязанную РФ войну в Украине называли войной, требуя, чтобы военные действия назывались "специальной военной операцией".

После начала российского вторжения в Украину посещаемость русскоязычного новостного сайта BBC резко выросла: люди ищут свежую информацию о конфликте.

Накануне о прекращении работы объявили телеканал Дождь и Эхо Москвы, после давления на эти ресурсы за освещение войны в Украине.

Ранее Фокус разбирался в том, какие сайты не работают в России и почему. Власти РФ продолжают "закручивать гайки", пытаясь бороться с онлайн-ресурсами, которые публикуют информацию о боевых действиях и гибели мирных жителей в Украине.