Війна в Україні: Росія закрила доступ до сайту Російської служби BBC

BBC стало одним із кількох інформагентств, на які влада РФ тисне через висвітлення військового вторгнення в Україну та вбивств мирних жителів.

Жителям Росії обмежили Доступ до кількох сайтів Британської мовної корпорації BBC, які Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку (Роскомнагляд) внесла до реєстру ЗМІ, "що містять заклики до масових заворушень, екстремізму та участі в незаконних масових акціях". Про це повідомляють в новинній нотатці BBC.

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Роскомнагляд зажадав від Російської служби BBC видалити опубліковані матеріали, в яких нібито містилася "неправдива суспільно важлива інформація, яку розповсюджують, як правдиве повідомлення, і яка створює загрозу заподіяння шкоди життю".

Блокування сайтів BBC добре лягає в один ряд з іншими рішеннями російської влади щодо незалежних ЗМІ.

Аналогічні обмеження поширюються і на інші агенства новин, зокрема на "Німецьку хвилю", "Медузу" та "Радіо Свободу".

У п'ятницю, 4 березня, російська Дума ухвалила закон, який передбачає кримінальну відповідальність за поширення так званої "фейкової" інформації про збройні сили.

Керівництво Кремля проти того, щоб розв'язану РФ війну в Україні називали війною, вимагаючи, щоб військові дії називали "спеціальною військовою операцією".

Після початку російського вторгнення в Україну відвідуваність російськомовного сайту новин BBC різко зросла: люди шукають свіжу інформацію про конфлікт.

Напередодні про припинення роботи оголосили телеканал Дощ та Ехо Москви після тиску на ці ресурси через висвітлення війни в Україні.

Раніше Фокус розбирався в тому, які сайти не працюють у Росії та чому. Влада РФ продовжує "закручувати гайки", намагаючись боротися з онлайн-ресурсами, які публікують інформацію про бойові дії та загибель мирних жителів в Україні.