Procter&Gamble сократит свой бизнес в России

В компании утверждают, что продолжат работать в стране, но ассортимент их продукции будет сокращен. Кроме того, вводится запрет на новые капиталовложения.

Производители товаров повседневного спроса, от подгузников Pampers до мыла Dove, которые продолжают продавать свою продукцию в России, чувствуют растущее давление, чтобы они выступили против вторжения России в Украину, сообщает Reuters.

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Отмечается, что корпорация McDonald's заявила вчера, что закрывает свои рестораны в России. PepsiCo Inc (PEP.O), Coca-Cola Co (KO.N) и Starbucks Corp (SBUX.O) также прекратили продажи своих самых известных продуктов в РФ.

Но крупнейшие мировые производители упакованных продуктов питания и предметов домашнего обихода отстают от некоторых финансовых фирм, нефтегазовых компаний и розничных торговцев, которые полностью ушли из России. Компании по производству потребительских товаров утверждают, что обычные люди в России полагаются на их продукцию.

Компании Procter & Gamble Co (PG.N) и Unilever Plc (ULVR.L) заявили на этой неделе, что они продолжают продавать товары первой необходимости в России, но прекращают любые новые капитальные вложения и больше не размещают рекламу в стране. Unilever приостановил весь импорт и экспорт продукции в РФ.

В среду Nestle, крупнейшая в мире продовольственная группа, приостановила инвестиции в страну после своего предыдущего решения прекратить там рекламу. Молочная компания Danone SA придерживается аналогичного подхода.

"Я отдаю им должное за то, что сегодня они сделали больше, чем вчера. Чем более всеобъемлющий вывод, тем больше вы продвигаете перспективы мира во всем мире", — отметил Джеффри Зонненфельд, профессор Йельской школы менеджмента, который отслеживает шаги крупных компаний по уходу из России.

Зонненфельд также считает, что было "ошибкой" пытаться свести к минимуму ущерб для россиян, продолжая поставлять предметы первой необходимости. Здесь нет середины, уверен он.

Однако, многие компании не готовы покинуть российский рынок. Производитель шоколада Cadbury Mondelez International Inc (MDLZ.O) и Kimberly-Clark Corp (KMB.N), производящая подгузники Huggies, еще не объявили о планах по сокращению производства в России.

Некоторые компании также не хотят, чтобы их считали причиняющими вред обычным гражданам России, лишая их работы.

По меньшей мере шесть крупных компаний быстрого питания, в том числе KFC компании Yum Brands Inc (YUM.N) и Burger King компании Restaurant Brands International (QSR.TO), управляют более чем 2500 ресторанами в России, и нанимают десятки тысяч человек, согласно подсчету Reuters, который не включает McDonald's.

Во вторник Yum заявила, что приостанавливает работу своих 70 ресторанов, принадлежащих компании KFC, в стране и завершает работу над соглашением о приостановке работы всех ресторанов Pizza Hut в партнерстве со своей основной франшизой. Но другие компании пока хранят молчание.

Ранее Фокус сообщал, что РФ изучает китайскую альтернативу SWIFT, чтобы починить свой "долларопровод".