Procter&Gamble скоротить свій бізнес у Росії

У компанії стверджують, що продовжать працювати в країні, але асортимент їхньої продукції буде скорочений. Крім того, запроваджується заборона на нові капіталовкладення.

Виробники товарів повсякденного попиту, від підгузників Pampers до мила Dove, які продовжують продавати свою продукцію в Росії, відчувають тиск, що зростає, щоб вони виступили проти вторгнення Росії в Україну, повідомляє Reuters.

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Зазначається, що корпорація McDonald's заявила, що закриває свої ресторани в Росії. PepsiCo Inc (PEP.O), Coca-Cola Co (KO.N) та Starbucks Corp (SBUX.O) також припинили продажі своїх найвідоміших продуктів у РФ.

Але найбільші світові виробники упакованих продуктів харчування та предметів домашнього побуту відстають від деяких фінансових фірм, нафтогазових компаній і роздрібних торговців, які повністю пішли з Росії. Підприємства з виробництва споживчих продуктів стверджують, що пересічні люди в Росії покладаються на їхню продукцію.

Компанії Procter & Gamble Co (PG.N) і Unilever Plc (ULVR.L) заявили цього тижня, що вони продовжують продавати товари першої необхідності в Росії, але припиняють будь-які нові капітальні вкладення та більше не розміщують реклами в країні. Unilever призупинив весь імпорт і експорт продукції в РФ.

У середу Nestle, найбільша у світі продовольча група, призупинила інвестиції в країну після свого попереднього рішення припинити рекламу. Молочна компанія Danone SA дотримується аналогічного підходу.

"Я віддаю їм належне за те, що сьогодні вони зробили більше, ніж учора. Чим всеосяжніший висновок, тим більше ви просуваєте перспективи світу в усьому світі", — зазначив Джеффрі Зонненфельд, професор Єльської школи менеджменту, який відстежує кроки великих компаній із догляду з Росії.

Зонненфельд також вважає, що було "помилкою" намагатися звести до мінімуму збитки для росіян, продовжуючи постачати предмети першої необхідності. Тут немає середини, упевнений він.

Проте багато компаній не готові покинути російський ринок. Виробник шоколаду Cadbury Mondelez International Inc (MDLZ.O) і Kimberly-Clark Corp (KMB.N), що виробляє підгузки Huggies, ще не оголосили про плани скорочення виробництва в Росії.

Деякі компанії також не хочуть, щоб їх вважали такими, що завдають шкоди звичайним громадянам Росії, позбавляючи їх роботи.

Щонайменше шість великих компаній швидкого харчування, у тому числі KFC компанії Yum Brands Inc (YUM.N) і Burger King компанії Restaurant Brands International (QSR.TO), керують більш ніж 2500 ресторанами в Росії та наймають десятки тисяч людей, згідно з підрахунком Reuters, який не включає McDonald's.

У вівторок Yum заявила, що припиняє роботу своїх 70 ресторанів, що належать компанії KFC, у країні та завершує роботу над угодою про припинення роботи всіх ресторанів Pizza Hut у партнерстві зі своєю основною франшизою. Але інші компанії поки що зберігають мовчання.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ вивчає китайську альтернативу SWIFT, щоб полагодити свій "доларопровід".