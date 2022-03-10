На просьбу об убежище Британия выдает украинцам батончик KitKat и пачку чипсов, - СМИ

Бегущим от войны людям даже не позволяют заполнить документациюв в ближайшем к Британии порту Па-де-Кале, чтобы избежать "наплыва".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещал, что его страна безусловно будет принимать беженцев, когда россияне принялись бомбить Украину. В действительности же Британия по-прежнему не спешит видеть иностранцев на своей земле и умышленно затягивание процесс предоставления убежища. Об этом сообщает The Economist.

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Принимает ли Великобритания беженцев из Украины?

С начала вторжения страны Евросоюза приняли коллективное решение о том, что украинцы могут находиться на территории их стран без виз, работать и получать пособие по меньшей мере на протяжении года. Но если сравнить со страной, которую Борис Джонсон называет "Глобальной Британией", и которая, как ожидалось, выходила из слишком бюрократизированного Евросоюза, чтобы выстраивать отношения со странами вне ЕС (такими как Украина), то надо сказать, что по части помощи беженцам делается очень немного. Глава британского МВД Прити Патель заявила, что страна может предоставить убежище украинцам, у которых есть близкие родственники на британских островах. Но получать визу понадобится до въезда в страну.

Причем чиновница хочет, чтобы бегущее от войны люди заполняли всю необходимую документацию даже не в ближайшем к Британии континентальном порту Кале. Чтобы не было большого "наплыва". Украинцам, которые приехали в Кале, выдают по батончику KitKat и пачке жаренного картофеля и предлагают заполнить онлайн-заявку, вернуться в Париж, Брюссель или Лиль и еще неделю ждать собеседование. В соответствующих офисах, как правило, недостаточно сотрудников или же они вовсе закрыты.

Британские власти не впервые проявляются безразличие по отношению к людям в отчаянном положении и в то же время обещают помочь. В прошлом году местные чиновники обещали не бросать в беде жителей Афганистана, после захвата власти талибами. Программа приема беженцев начала работать в январе, а первые 5 тыс. мест было решено предоставить афганцам, которые уже проживают в Британии.

Криминализация беженцев

Сейчас правительство пытается принять законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для просителей убежища, которые приезжают в страну без разрешения. Но ведь беженцы обычно приезжают именно так.

Возможное объяснение столь строгих иммиграционных правил состоит в том, что в Британии вопросами иммиграции и правоохранительной деятельностью занимается одно и то же ведомство. Судя по всему, его сотрудники рассматривают иммигрантов как преступников, по меньшей мере потенциальных. Решение проблемы видится в создании двух разных ведомств. Причем авторы Economist считают, что нынешний министр МВД Прити Патель не должна руководить ни одним из них.

Ранее Фокус разбирался в том, в какие страны эвакуируются украинцы и на какую помощь могут там рассчитывать. Жители Украины продолжают выезжать из охваченной войной страны. Основным направлением стала Польша, в которой практически повсеместно развернуты пункты помощи. Но и соседние страны предоставляют поддержку украинцам.