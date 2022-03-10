На прохання про притулок Британія видає українцям батончик KitKat і пачку чипсів, — ЗМІ

Людям, які тікають від війни, навіть не дозволяють заповнити документацію в найближчому до Британії порту Па-де-Кале, щоб уникнути "напливу".

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон обіцяв, що його країна безумовно прийматиме біженців, коли росіяни взялися бомбити Україну. Насправді ж Британія, як і раніше, не поспішає бачити іноземців на своїй землі та навмисне затягує процесу надання притулку. Про це повідомляє The Economist.

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Чи приймає Великобританія біженців із України?

Із початку вторгнення країни Євросоюзу ухвалили колективне рішення про те, що українці можуть перебувати на території їхніх країн без віз, працювати й отримувати допомогу щонайменше протягом року. Але якщо порівняти з країною, яку Борис Джонсон називає "Глобальною Британією" та яка, як очікувалося, виходила з надто бюрократизованого Євросоюзу, щоб вибудовувати відносини з країнами поза ЄС (такими як Україна), то треба сказати, що щодо допомоги біженцям робиться дуже небагато. Глава британського МВС Пріті Патель заявила, що країна може надати притулок українцям, які мають близьких родичів на британських островах. Але отримувати візу потрібно до в'їзду до країни.

Причому чиновниця хоче, щоб люди, які тікають від війни, заповнювали всю необхідну документацію навіть не в найближчому до Британії континентальному порту Кале. Щоб не було великого "напливу". Українцям, які приїхали в Кале, видають по батончику KitKat і пачці смаженої картоплі та пропонують заповнити онлайн-заявку, повернутися в Париж, Брюссель чи Ліль і ще тиждень чекати на співбесіду. У відповідних офісах, як правило, недостатньо співробітників або вони зовсім закриті.

Британська влада не вперше виявляється байдужою до людей у відчайдушному становищі та водночас обіцяє допомогти. Минулого року місцеві чиновники обіцяли не кидати в біді жителів Афганістану після захоплення влади талібами. Програма прийому біженців почала працювати в січні, а перші 5 тис. місць було вирішено надати афганцям, які вже мешкають у Британії.

Криміналізація біженців

Наразі уряд намагається ухвалити законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність для прохачів притулку, які приїжджають до країни без дозволу. Але біженці зазвичай приїжджають саме так.

Можливе пояснення таких суворих імміграційних правил полягає в тому, що в Британії питаннями імміграції та правоохоронною діяльністю займається одне й те саме відомство. Зважаючи на все, його співробітники розглядають іммігрантів як злочинців, щонайменше потенційних. Вирішення проблеми бачиться у створенні двох різних відомств. Причому автори Economist вважають, що нинішня міністерка МВС Пріті Патель не має керувати жодним із них.

Раніше Фокус розбирався в тому, до яких країн евакуювалися українці та на яку допомогу можуть там розраховувати. Жителі України продовжують виїжджати із охопленої війною країни. Основним напрямком стала Польща, де практично повсюдно розгорнуті пункти допомоги. Але й сусідні країни надають підтримку українцям.