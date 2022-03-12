Четкая и недвусмысленная угроза: премьер Хорватии прокомментировал крушение БПЛА в Загребе

Хорватские власти предполагают, что аппарат прилетел с территории Украины. Они исследуют обломки и представят доказательства в органах НАТО.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович прокомментировал падение беспилотника в городе Загреб. Его слова передает хорватский сайт Dnevnik.

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Власти Хорватии проводят расследование в связи с падением беспилотного летательного аппарата в районе Ярун, и утром 12 марта Андрей Пленкович посетил место крушения. Премьер предположил, что беспилотник был запущен с территории Украины, и подчеркнул, что ни украинская, ни российская сторона пока не взяли на себя ответственность. Большая часть обломков находятся под землей, специалисты раскапывают их в надежде найти любые полезные данные, в частности о том, кому принадлежит аппарат.

"Здесь есть несколько ресторанов, многоквартирные дома, общежитие с 4,5 тысячами студентов. К счастью, никто не пострадал, повреждено около сорока автомобилей на стоянке", — подчеркнул чиновник. — "Было ли это случайным или преднамеренным, мы до сих пор не знаем".

По его словам, аппарат летел около 6-7 минут, поэтому ПВО не успели как следует среагировать. Он допускает, что происшествие могло произойти в результате программной ошибки или является попыткой провокации. Так или иначе, а крушение заставит Хорватию позаботиться о своей безопасности, чтобы разработать меры защиты при подобных сценариях.

Он добавил, что крушение могло произойти в любом городе, даже столице одной из стран Евросоюза или членов НАТО. Власти Хорватии намерены сотрудничать с другими странами для лучшего информирования о подобных инцидентах. Как утверждает Пленкович, руководство Венгрии и Румынии не знали о падении БПЛА.

Андрей Пленкович считает, что НАТО отнесется к инциденту очень серьезно. Хорваты, со своей стороны, намерены поднимать тему беспилотника во всех международных органах Альянса и представить найденные доказательства, чтобы обратить внимание широкой общественности на произошедшее.

"Мы будем общаться со странами, у которых есть ценная информация", — заявил премьер. — "Мы не можем терпеть эту ситуацию, подобное не должно происходить. Это была четкая и недвусмысленная угроза, которую необходимо устранить. Не было хорошей реакции, признания уровня опасности, своевременной и быстрой связи с другими странами".

Подготовка к извлечению разбитого БПЛА в Яруне началась с самого утра: пожарные срезали ветки с деревьев, а военнослужащие расчистили местность для экскаваторов и другой техники. Корреспондент Dnevnik Дино Голеш сообщил, что полиция эвакуировала студентов из корпуса общежития, расположенного ближе всего к воронке.

10 марта неизвестный летательный аппарат упал в Загребе, столице Хорватии. Очевидцы заметили на месте крушения фрагменты с рисунком звезды и текстом криллицей. Согласно одной из версий, это мог быть украинский разведывательный беспилотник Ту-141 "Стриж".