Чітка та недвозначна загроза: прем'єр Хорватії прокоментував аварію БПЛА у Загребі

Хорватська влада припускає, що апарат прилетів з території України. Вони досліджують уламки та нададуть докази в органах НАТО.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович прокоментував падіння безпілотника у місті Загреб. Його слова передає хорватський сайт Dnevnik.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Влада Хорватії проводить розслідування у зв'язку з падінням безпілотного літального апарату в районі Ярун, і вранці 12 березня Андрій Пленкович відвідав місце аварії. Прем'єр припустив, що безпілотник запустили з території України, і наголосив, що ні українська, ні російська сторона поки що не взяли на себе відповідальність. Більшість уламків знаходяться під землею, фахівці розкопують їх в надії знайти будь-які корисні дані, зокрема про те, кому належить апарат.

"Тут є кілька ресторанів, багатоквартирні будинки, гуртожиток із 4,5 тисячами студентів. На щастя, ніхто не постраждав, пошкоджено близько сорока автомобілів на стоянці", — наголосив чиновник. — "Чи було це випадково чи навмисно, ми досі не знаємо".

За його словами, апарат летів близько 6-7 хвилин, тому ППО не встигла як слід зреагувати. Він припускає, що подія могла статися в результаті програмної помилки або спроба провокації. Так чи інакше, а аварія змусить Хорватію подбати про свою безпеку, щоб розробити заходи захисту для подібних сценаріїв.

Він додав, що аварія могла статися у будь-якому місті, навіть столиці однієї з країн Євросоюзу чи членів НАТО. Влада Хорватії має намір співпрацювати з іншими країнами для кращого інформування про подібні інциденти. Як стверджує Пленкович, керівництво Угорщини та Румунії не знали про падіння БПЛА.

Андрій Пленкович вважає, що НАТО поставиться до інциденту дуже серйозно. Хорвати, зі свого боку, мають намір порушувати тему безпілотника у всіх міжнародних органах Альянсу та подати знайдені докази, щоб звернути увагу широкого загалу на те, що сталося.

"Ми спілкуватимемося з країнами, які мають цінну інформацію", — заявив прем'єр. — "Ми не можемо зазнавати цієї ситуації, подібне не повинно відбуватися. Це була чітка і недвозначна загроза, яку необхідно усунути. Не було хорошої реакції, визнання рівня небезпеки, своєчасного та швидкого зв'язку з іншими країнами".

Підготовка до вилучення розбитого БПЛА в Яруні почалася з самого ранку: пожежники зрізали гілки з дерев, а військовослужбовці розчистили місцевість екскаваторів та іншої техніки. Кореспондент Dnevnik Діно Голеш повідомив, що поліція евакуювала студентів із корпусу гуртожитку, розташованого найближче до вирви.

10 березня невідомий літальний апарат впав у Загребі, столиці Хорватії. Очевидці помітили на місці краху фрагменти з малюнком зірки та текстом кирилицею. За однією з версій, це міг бути український розвідувальний безпілотник Ту-141 "Стриж".