Марокканская авиакомпания Royal Air Maroc отменяет все рейсы в РФ

Все рейсы аннулируются и неизвестно, когда будут возобновлены

Марокканская авиакомпания Royal Air Maroc, крупнейшая в стране, приостановила рейсы в Россию на неопределенный срок. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представителя организации.

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"Только что страховая компания поставила запрет на полеты в Россию. Все рейсы аннулируются",— процитировали представителя компании в Ассоциации.

Те россияне, которые уже успели купить билеты этой авиакомпании, сообщили, что рейсы сначала перенесли на несколько дней, а теперь их попросили обратиться за возвращением денег за билеты. Когда авиасообщение будет возобновлено – никто не берется прогнозировать.

[ + – ] Сообщение представителя компании Royal Air Maroc об отмене рейсов в РФ Фото: Скриншот

Ранее сербская авиакомпания Air Serbia сообщила о временной приостановке продаж в системе BSP для всех агентов в России. Впрочем, билеты в Белград все еще доступны: только через крупных агентов и на 15% дороже.

Купить билеты на рейсы Air Serbia непосредственно на сайте перевозчика, как мы уже писали, россияне не могут: из-за того, что выпущенными в России картами Visa и Mastercard нельзя производить расчеты на иностранных сайтах.

В марте билеты из Москвы в Белград есть только на 18 и 19 число. Цены на сайте – 60-80 тысяч рублей на человека в одну сторону. А тем временем уже четыре самолета Air Serbia, направлявшихся в Москву, вынуждены были вернуться в Белград из-за сообщений о бомбе на борту. Первый случай произошел в пятницу, 11 марта, два – в понедельник и вторник, еще один рейс задержался на два часа сегодня – 17 марта.

А тем временем московский аэропорт "Шерметьево", ранее принимавший десятки рейсов, закрыл два терминала и взлетно-посадочную полосу.

Если зайти на сайт аэропорта и посмотреть расписание рейсов, то на сегодняшний день вылеты совершаются только по РФ. Причем рейс из Стамбула был отменен, а вылет за границу только один – в Абу-Даби и тот задерживается на час.